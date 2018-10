Tűz ütött ki egy Tócóskert téri garázsban, a Hunyadi utcán buszmotor lángolt

Nem tudott ajtót nyitni egy idős ember tegnap délelőtt Debrecenben, az Ispotály utca egyik társasházának lakásában. A debreceni hivatásos tűzoltók külső erőbehatással az ingatlanba bejutottak, majd az idős embert átadták a mentőszolgálatnak.

Használaton kívüli tárgyak égtek egy faépítésű melléképületben tegnap délután Hajdúböszörményben, a Kálmán Ferenc utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Tűz ütött ki tegnap délután Debrecenben, a Tócóskert téren egy tízemeletes társasház garázsában, ahol elektronikai berendezések égtek. A debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezésre a tulajdonos kézi tűzoltókészülékkel eloltotta a tüzet. A tűzoltók egy vízsugár segítségével elvégezték az utómunkálatokat, majd átvizsgálták a garázs feletti lakásokat, és elvégezték a lépcsőház átszellőztetését is. Az eset miatt senkinek sem kellett elhagynia az otthonát.Személyi sérülés nem történt.

Csuklós busz motortere gyulladt ki tegnap kora este Debrecenben, a Hunyadi utcán. A busz vezetője egy porral oltó készülék segítségével a debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt eloltotta a lángokat. A buszon összesen harmincan utaztak, akik a járművet időben elhagyták. Személyi sérülés nem történt. Az utasok elszállításról mentesítő járattal a DKV gondoskodott.

Emellett több avartűzhöz is riasztották a megye tűzoltóit a tegnapi nap folyamán. Lángolt az aljnövényzet Hajdúnánáson, a Malom utcában, a nádudvari Nádas utcában, Komádi és Furta között, valamint Magyarhomorog külterületén is. A tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

