Nem bírt egymással az Újpest és a DVSC

Az első félidőt óvatos játékkal kezdte mindkét csapat, kezdetben sok hibával játszottak az ellenfelek. Az Újpest enyhe fölényben futballozott, ám helyzetük nem akadt. A kontrákból próbálkozott a debreceni csapat, ezekből egy lehetőségük volt, ám ekkor Pajovics védett. A félidő hajrájára feljavult a lila-fehér gárda, térfelére szorította a Lokit, és egy kapu elé lőtt szabadrúgás után Litauszki közelről a Debrecen hálójába pöckölte a labdát. Ezzel a góllal vezetett az Újpest, fővárosi előnnyel vonultak tehát pihenőre a csapatok.

Fotó: Kovács Péter

A második játékrész első 10 percében óriási nyomás alatt volt Nagy kapuja. A Loki hálóőre több bravúrt is bemutatott, majd kijött a szorításból a debreceni gárda, kiegyenlítetté vált a meccs. A Loki egyre veszélyesebb kontrákat vezetett, és az egyik végén Tőzsér 17-18 méterről betalált, 1-1-re alakítva az állást. A gól után a hazai csapat mindent egy lapra föltéve támadott, helyzetei is voltak, de Nagyon nem lehetett kifogni. A másik oldalon is akadt lehetőség kontrából, de Zsóri nem tudott lefordulni a védőkről, így szerelték a kaputól 25 méterre.

Küzdelmes, látványos, fordulatos meccsen szerezte meg az egy pontot a Loki a Szusza-stadionban.

HAON-ÉLŐ - Újpest FC vs. DVSC 1-1 (1-0) Budapest, Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga 2018/2019-es szezonjának 30. fordulójában a Debreceni VSC csapata az Újpest FC együtteséhez látogatott szombaton 17.00-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 30. forduló Újp... Tovább a cikkhez

„Értékes nekünk a döntetlen” Debrecen - Az Újpest FC vs. DVSC (1-1) OTP Bank Liga-mérkőzés után a két edző, Nebojsa Vignjevics és Herczeg András értékelte a látottakat. Herczeg András: Az egy pontot értékelni kell, az volt a szándékunk, hogy legalább ennyit szerezzünk. Az első félidőben sok labdát elpasszoltunk, a második fé... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA