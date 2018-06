Látlelet a megye egészségéről

Tájékoztatót hallhattak a képviselők a megye lakosságának 2017-ben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat idei utolsó nyári közgyűlésén pénteken.

Bár ezen kívül további 3, területrendezéssel és -fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztést is tárgyaltak, ezen a napon egyértelműen az első „érzékenyítette” el leginkább a hallgatóságot, s többen fontosnak tartották a hozzászólást. A tájékoztatót a közgyűlés elfogadta.

Dr. Fodor Mária megyei tisztifőorvos Tóthné Bobonka Magdolna önkormányzati referenssel készített anyaga rávilágít, hogy a 2007. és 2015. közötti megyei halálozási adatokat összehasonlítva az országossal kiderül, hogy jobbak vagyunk az országos átlagnál. Csökkenő tendenciát mutat a férfiak daganatos megbetegedésben való elhalálozása, míg a nőké stagnál. Hasonlóan kevesebb a keringési, az emésztőrendszer megbetegedéseit érintő halál.

Jelzésértékű viszont, hogy a légzőszervi megbetegedések száma növekedik, egyelőre minimálisan, de oda kell figyelni rá. Talán a városiasodás, a környezetszennyezés is az okok között szerepel”

– mondta a tisztifőorvos.

Még mindig fogyunk

Hajdú-Bihar megyét demográfiai mutatói alapján fogyó népesség jellemzi. A megye korfája hagyma alakú, mert az idősek aránya növekedik. A megye lakosságszáma 532 ezer 399 fő (KSH, 2017. január), amely az ország lakosságának 5,43 százaléka.

Ha kevesebb az aktív, az időseket segítő és ellátó réteg, akkor mindennél fontosabb, hogy ők jó egészségi állapotnak örvendjenek – fogalmazott Ménes Andrea képviselő (Fidesz), a Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság elnöke. Kiemelte, sajnos a vezető halálokokban nem látni változást (a férfiak 45,8 százalékánál, a nők 57,4 százalékánál a keringési rendszer betegségei bizonyultak végzetesnek. Mindkét nem esetében a második helyen a daganatos megbetegedések – férfiak esetében 30,6 százalék, nők esetében 22,7 százalék – szerepelnek. Harmadik helyen a férfiaknál 7,1 százalékkal a külső okok (balesetek, önsértés), nőknél 4,2 százalékkal a légzőrendszer betegségei állnak), de azon vannak, hogy az ellátó rendszer minél magasabb színvonalú legyen, a prevenció pedig eredményesebb.

Nehéz környezetben, sokszor emberfeletti munkát végeznek az egészségügyi dolgozók, amiért nagy köszönetet érdemelnek – mondta felszólalásában Demeter Pál (Jobbik). Érdeklődése pedig arra vonatkozott, hogy mennyi betöltetlen háziorvosi praxis van a megyében. A megye illetékességi területén a háziorvosi ellátásban a betöltetlen praxisok száma 15, amit tartós helyettesítéssel tudnak ellátni. A Debreceni és a Hajdúböszörményi járásban nincs betöltetlen praxis – tudtuk meg.

Mohácsi László (Jobbik), a Pénzügyi Bizottság elnöke Tőkés Lászlótól idézett: „Áldás, népesség”. Amikor az ember egészsége fogyatkozik, akkor értékeli csak, mekkora kincs – emelte ki. Hozzátette, éves szinten 30 ezer fővel fogy hazánk népessége. A fiatalok a gyermekáldásról kérdezve őket arra hivatkoznak, hogy sok a baj, nehéz az élet, de mi lett volna, ha a tatárdúlás idején is ekképp gondolkodtak volna eleink? Talán ma itt sem lennénk – mondta a négygyermekes képviselő.

Buczkó József (Fidesz) képviselő látleletnek, röntgenképnek nevezte az eléjük tárt anyagot, s elmondta, hogy levéltári kutatóként érdeklődéssel tanulmányozza a régi korok egészségügyi adatait is, mert komoly tanulsággal bírnak. – Ha például most itt állna előttünk Kossuth Lajos, meglepődnénk, milyen lassan, tagoltan beszél. Hova is sietne? Akkor még nem ismerték a stresszt, ami megváltozott, felgyorsult életünk velejárója – mondta.

Fertőző betegségek

Megyénkben 2017-ben az előző évhez képest kevesebb fertőző beteget jelentettek. 30 százalékkal kevesebben lettek bárányhimlősek, de a hepatitis A vírus okozta megbetegedések száma is csökkent. A skarlát-, valamint a gyomor-bélrendszeri megbetegedések száma viszont növekedett a tavalyelőttihez képest. Megyénkben a HIV/AIDS szűrésen tavaly 438 fő jelent meg, a vizsgálatokon pozitív eredmény nem volt.

Szűrések, halálokok

Az emlőszűrés rendszere 2002 óta működik az országban. Megyénkben két szűrőállomás végzi a célzott lakosság vizsgálatát kétévente, behívásos alapon. A részvétel 43 százalékos volt; legkevesebben a berettyóújfalui járásban éltek a lehetőséggel (13,8 %), legtöbben a hajdúböszörményi járásban (58,1 %).

Az egyes daganatok okozta halálozások csökkentésében is elvitathatatlan szerepe van a szűrővizsgálatoknak. A férfiak halálozása többek között azért is magasabb, mint a nőké, mert később fordulnak orvoshoz, így a betegség kialakulása már előrehaladottabb lesz a kezelés megkezdésekor. A rosszindulatú daganatok okozta halálozás időbeli változását vizsgálva megállapítható, hogy míg országosan a férfiaknál kismértékű csökkenés, a nőknél pedig stagnálás figyelhető meg, addig a megyében a férfiaknál az országosnál magasabb, míg a nőknél alacsonyabb a daganatok okozta halálos kimenetelek száma. A területi egyenlőtlenséget vizsgálva a legmagasabb a kockázat a berettyóújfalui, és a derecskei járásban. Nők esetében a derecskei járásban volt magasabb a végzetes daganatos megbetegedések előfordulása az országos átlaghoz képest.

A halálokok között meghatározó helyet foglalnak el a keringési rendszer betegségei, közöttük is kiemelten a szív koszorúereinek betegségei, elsősorban a szívinfarktus. Hajdú-Bihar megyében évente átlagosan közel 3 ezer 200 ember halálát okozzák a különböző szívérrendszeri betegségek. Az emésztőrendszeri betegségek (többek között a máj, a gyomor, a belek, és az epe betegségei) évente átlagosan körülbelül 340 életet követelnek megyénkben.

Pajna Zoltán, a közgyűlés elnöke kiemelte, hogy megyénk több pályázatot is nyert úgynevezett humánszolgáltatás fejlesztésére. Ilyen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), amelynek elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez.

Jó a víz minősége

A lakosságot érintő környezeti tényezők közül elsőként a vizet, az ivóvizet vizsgálva elmondható, hogy a megye településeinek közműves ivóvízellátása mennyiségi szempontból megfelelő. Az elmúlt években ivóvízzel kapcsolatba hozható megbetegedés, járvány nem fordult elő. Lezajlott az ivóvíz-javító program, aminek egy hiányossága maradt: a hálózat gerincvezetékeit felújították, de nem cserélték. Ménes Andrea képviselő bizakodó, hogy erre, mint a lakosok jogos elvárására is sor kerülhet majd.

