Korszerűsítés és átalakítás: ez 11 takarékfiók bezárását is jelenti megyénkben

Azt már Tiszai Károlytól, Nagyrábé polgármesterétől tudjuk, hogy településén február 15-éig lesz nyitva a takarékszövetkezet. Erről egy pénteki megbeszélésen értesült. Azt pedig, hogy a bankfiókot bezárják, január 7-én tudta meg, mégpedig a takarékbank-kirendeltség ajtajára kiragasztott gépelt papírból, amely arról tájékoztatta az ügyfeleket, hogy a jövőben a berettyóújfalui takarékszövetkezetben intézhetik pénzügyeiket.

A hír hallatán az éppen szabadságát töltő dr. Kovács Miklóstól, Báránd polgármesterétől is érdeklődtünk, kapott-e értesítést a településén lévő bankfiók tervezett bezárásáról. Elmondta, szinte minden évben felröppen hír erről, eddig azonban hivatalos tájékoztatást nem kapott. Reméli, ezúttal is csak mendemondáról van szó.

– 7-én, hétfőn kaptam a levelet arról, hogy 11-én, pénteken érkeznek Nagyrábéra a takarékszövetkezet munkatársai a szokásos év eleji egyeztetésre. Ugyanakkor már kikerült a bezárást előrevetítő hír a bank ajtajára. A gyorsaság, aztán az, hogy az önkormányzat, a vállalkozó, a több mint ezer falubeli betétes helyi bank nélkül marad, szinte sokkolta a rábéiakat. Mi lesz a következő bezárás? Az iskola? Többen feltették a kérdést – beszélt a múlt hét történéseiről Tiszai Károly, Nagyrábé polgármestere. Azt is megtudtuk tőle, hogy a nagyrábéiak az 1970-es évek elején saját pénzüket beadva, maguk hozták létre a saját takarékszövetkezetüket, amelyet aztán betagoztak különböző formációkba. Majd a takarékszövetkezet munkatársaival pénteken folytatott megbeszélésre tér át. – A gazdaságtalanságra, a korszerűtlenségre hivatkoztak. Mi pedig felajánlottuk a fiók közös működtetését. Ha kell, adunk olcsóbban üzemeltethető épületet, beszállunk a bérekbe, fizetjük a rezsi egy részét, csökkentsük le a nyitvatartás idejét, beszéljünk arról, miként hozhatjuk ki nullásra a fiók működését. A megegyezésre szándékot sem éreztem.

A megmaradókat fejlesztik

A fiókhálózata észszerűsítésére kényszerül a jelenlegi helyzetben a Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet is. A Magyarországon működő hitelintézeti kirendeltségek csaknem ötven százaléka a takarékszövetkezeteké, a piaci részesedés azonban messze nem éri el ezt az arányt, így fiókfenntartási költségeik jelentősen meghaladják a tartósan finanszírozható mértéket – áll a takarékszövetkezettől kapott válaszban.

A céljuk – folytatódik a válasz – továbbra is az, hogy az országban a Takarék Csoport rendelkezzen messze a legkiterjedtebb, országos fiókhálózattal. Vannak azonban a csökkenő létszámú településeken krónikusan veszteséges, fizikai állagukban erősen leépült kirendeltségek is. Ha egy településen nincs olyan erős fogyasztói igény a takarék szolgáltatásai iránt, ami a fiók fenntartásának költségeit kitermeli, akkor ott bizony el kell gondolkodni a veszteséges fiók bezárásáról. A takarékok a piacról élnek, működésüket csak akkor tudják fenntartani, ha nyereségesek. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a költséghatékony működés. A takarékszövetkezet felülvizsgálta a megye fiókhálózatát, a helyi közösségek igényét, és arra jutott, hogy Hajdú-Biharban 11 fiókot be kell zárni. Tudják és megértik, hogy ez kellemetlenséget okoz a település lakosainak, de sajnos nem tudják tovább finanszírozni a fiók fenntartásának veszteségeit. A racionalizáció mellett a megmaradó kirendeltségeknél jelentős beruházások, fejlesztések várhatók, így a jövőben ezek a kirendeltségek minden tekintetben megfelelnek majd a legmagasabb szintű informatikai, bankbiztonsági, szolgáltatási és ügyfélkényelmi elvárásoknak.

– Kovács Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA