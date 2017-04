Hajápolási tanácsok tavasszal

Egy kis odafigyeléssel könnyen újra élettel telivé és gyönyörűvé varázsolhatjuk a hajunkat. A téli hideg és a fűtött helyiségek meleg levegőjének hatására tavaszra szárazzá válik a haj. Ha könnyelműen mellőztük a sapkát, tavaszra gyakran viszket és korpásodik a fejbőr, ami annak a jele, hogy megfázott. A vitaminszegény táplálkozás, a D-vitamin hiánya ugyancsak megteszi a hatását. Van akinek zsírosodik, másoknak kiszárad a haja, megint másoknak a megszokottnál is jobban hullik.

Haladjunk belülről kifelé

Először is, tartsunk tavaszi vitaminkúrát: együnk minél több friss zöldséget, szezo­nális gyümölcsöt és igyunk sok folyadékot, valamint napfürdőzzünk minél többet. Szedhetünk plusz vitaminokat is, a cinket, szelént, kovaföldet valamint C-, A- és F- vitaminokat javasolják hajunk egészségére. Vagy egyszerűen együnk epret, abban szinte minden benne van ezekből – tanácsolja Lafferton Annamária fodrász. A szervezetünk meghálálja a törődést. Ha sikerült csordultig tölteni a vitaminraktárakat, akkor testünk felfrissül, kicsattanó formába kerül, és nem mellesleg regenerálódik, széppé és egészségessé válik a hajunk, sőt a bőr és a köröm is.

Kívülről gondos ápolással tehetjük teljessé a haj regenerálását. A három lépéses hajápolás ilyenkor kiegészül haj­ápoló tej, a hajvégápoló és a fésülést könnyítő spray használatával. A három lépéses hajápolás lényege, hogy minden mosás után balzsamozzuk, majd minden harmadik, negyedik hajmosásnál keratinos hajpakolással tápláljuk a hajat. A balzsamot minden alkalommal néhány percig a hajon kell hagyni, majd alaposan kiöblíteni. A keratinos hajpakolást nedves hajra visszük fel, ezután negyed órát hagyjuk hatni mielőtt kiöblítenénk.

A kúra hetei alatt viszont a törölközőszáraz hajon a hosszától függően oszlassunk el két-három pumpálásnyi hajápoló tejet is, csak ezután szárítsuk és formázzuk. Ilyenkor szárítást követően használjunk hajvégápoló szérumot is a száraz hajvégeken.

