DVSC: Herczeg elégedett a visszatérőkkel is

Mint azt korábban már megírtuk, a válogatott mérkőzések miatt az elmúlt hétvégén nem rendeztek bajnoki fordulót, ezért a DVSC sem pontokért lépett pályára szombaton Kisvárdán. A felek felkészülési meccsen randevúztak egymással, és egy jó iramúnak mondható összecsapáson a debreceniek 1–0-ra győztek. A piros-fehérek győztes gólját az az Albion Abdijaj szerezte tizenegyesből, aki heteket kihagyott sérülése miatt.

Lehet variálni

Nem a támadó volt az egyetlen visszatérő, hiszen Bényei Balázs több hónapig volt harcképtelen, de Erik Cikosra és Ezequiel Calventére sem számíthatott az utóbbi időben a szakmai stáb.

A Loki vezetőedzője érthetően örült annak, hogy az említett labdarúgók mostanra felépültek.

Remek a Paks

– Kiválóan szolgálta a célját a szombati felkészülési találkozó – nyilatkozta a Naplónak Herczeg András. – Ezúttal a mostanában egyáltalán nem, vagy kevesebbet játszók is szóhoz jutottak, és egyikőjük sem okozott csalódást. Nyilván nem minden futballista teljes értékű még, de van már olyan is köztük, aki akár kilencven perces terhelést is bír. Örömteli, hogy ezáltal a variációs lehetőségeink is bővültek, s nagyobb lehet a verseny a játékosok között egyes posztokon, és ez így van jól. Dicséretesen futballozott a társaság, megfelelően mozgott mindenki, csupán a hatékonyságunk miatt lehet bennem némi hiányérzet, azon javítanunk kell – fogalmazott a szakember.

A cívisvárosiak hétvégén már újra tétmeccsen bizonyíthatnak, a kiváló szériában lévő Paks látogat szombaton 17 órától a Nagyerdei Stadionba.

– Nagyszerű formában van Csertői Aurél alakulata, az utóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, ami nem kis dolog. Szervezett és összeszokott gárda lesz az ellenfelünk, amely ellen nem lesz könnyű dolgunk, ez biztos. Azonban mi is jó passzban vagyunk, a legutóbbi két bajnokinkon, a Kisvárda és a Ferencváros ellen jól teljesítettek a fiúk, szeretnénk ezt folytatni a Pakssal szemben is. Győzni akarunk, mert az ad megfelelő alapot a következő meccsekre is, és természetesen szeretnénk a tabellán minél feljebb lépni. Az említett két OTP Bank Liga-összecsapásunkon egyébként az átlagéletkort tekintve a miénk volt a legfiatalabb gárda a mezőnyben.

Ezek a srácok már bizonyították, hogy képesek jól és megfelelő harcossággal futballozni, bízom benne, hogy a Paks ellen is ezt láthatják majd tőlük a debreceni szurkolók”

–jelentette ki Herczeg András.

Érdekesség, hogy a tolnaiak elleni meccs után egy héttel ismét hazai megmérettetés vár Tőzsér Dánielékre. Október 27-én, szombaton 17 órától a Puskás Akadémia együttesét fogadja Loki. Hétfőtől már mind a két NB I-es találkozóra megvásárolhatók a jegyek elővételben a Loki Shopban, valamint online, a nagyerdeistadion.hu oldalon.

TN

