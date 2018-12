Dekom-Mikulás a beteg gyerekeknél

Debrecen – A Debreceni Egyetem karitatív szervezete, a Dekom (Debreceni Egyetem Különleges Orvos és Mentőcsoportja) az idén is elhozta Mikulását a debreceni Gyermekklinikán gyógyuló kis betegekhez. Amíg a nagyszakállú minden gyermeknek kiosztotta a meglepetéscsomagját, hűséges terápiás kutya barátai is kísérték, akik most mint „kutya-krampuszok” közreműködtek.

A Mikuláshoz nagy számban csatlakoztak a Debreceni Egyetem hallgatói is. A Dekom tantárgyára jelentkező orvostanhallgatók gyűjtésének köszönhetően ugyanis tetemes mennyiségű csokoládét osztottak szét a gyógyuló gyerekek között. A Dekom krampuszai hatalmas csomagokat is vittek a klinikára azért, hogy a gyermekek gyógyulását követően a rászoruló családok ruhákhoz, tanszerekhez és tartós élelmiszerekhez jussanak.