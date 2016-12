Balesetek az M3-ason – Képes lesz-e újra dolgozni a debreceni anya?

A szombat éjszakai tragikus balesetben meghalt egy családapa, egy 13 éves fiú, egy középkorú asszony és egy barátjával utazó fiatal lány. A hét elején Egerből a miskolci kórházba szállítottak egy válságos állapotban lévő sérültet, szerda hajnalban ő is életét vesztette.

Az elhunyt debreceni fiú és édesanyja egy lépcsőházban lakott a baleset férfi áldozatával, a szomszédok szerint a két család baráti kapcsolatot ápol egymással – derül ki a Bors cikkéből. A fiú édesanyja épp fodrászüzletet szeretett volna nyitni, az viszont nagy kérdés, hogy súlyos karsérülése után képes lesz-e dolgozni.

Már másnap vezetett a buszsofőr

Nagy Sándor, a Grand Tours utazási iroda ügyvezetője a Borsnak tegnap elmondta: a buszsofőr családos ember és megviselte a tragédia, de nem kérte pszichológus segítségét.

– Mindennap kocsival bejár a telephelyünkre, nem irtózik a vezetéstől. Azt mondta, hogy már holnap buszra szállna, én pedig engedném is neki, ám erre most nincs lehetősége, mert a szezonnak vége, nincs több utunk – nyilatkozta Nagy.

Mi lett az autóssal?

A Facebookon rengetegen kérdezik: Mi történt a balesetet állítólagosan okozó, a buszt megelőző autóssal? Azonosították-e?

A Bors ugyanezeket a kérdéseket tette fel a rendőrségnek, ám választ nem kaptak. Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese csupán annyit közölt a Borsnak: tanúkat hallgatnak meg, szakértői eredményekre várnak.

Miskolc – Már öt halálos áldozata van a szombati, M3-as autópályán történt buszbalesetnek; szerdára virradóra életét vesztette az a sérült, akit kedden az egri Markhot Ferenc Kórházból szállítottak át a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházba – mondta Csiba Gábor, a megyei kórház főigazgató-főorvosa az MTI-nek.

Debrecen, Harsány, Mezőkeresztes, Miskolc – Válságos állapotba került a szombat éjjeli buszbaleset egyik sérültje, ezért a miskolci kórházba kellett vinni, koponya és fejsérülései is vannak. A legfiatalabb áldozat, vagyis a 13 éves fiú pedig a Blikk információi szerint úgy halt meg, hogy az első ülésen utazott és a fékezés miatt kizuhant az ablakon. Az édesanyja ölében ült, aki próbálta védeni őt a testével, de nem sikerült neki. A Tények riportja.

Debrecen, Miskolc, Mezőkeresztes – A buszsofőr megpróbálta elkerülni az ütközést, a belső sávba húzódott, ennek ellenére karambolozott a megcsúszó autóval. A busz ráfutott a szalagkorlátra és emiatt végül felborult. A Tények riportja.

Miskolc – Válságos állapotú beteget szállítottak át a miskolci megyei kórházba Egerből az M3-as autópályán szombat éjjel történt buszbaleset sérültjei közül.

Debrecen – A DEKOM két munkatársa előtt ütköztek az autók az oldalára fordult autóbusz mögött.

Miskolc – Az ablakon keresztül menekültek az utasok és menekítették a sérülteket az oldalára dőlt buszból. A miskolci pár kisebb zúzódásokkal meg­úszta a balesetet.

Nyíregyháza, Debrecen, Mezőkeresztes – Döbbenetes volt megélni a balesetet – mondta portálunknak Mády Gábor, aki ott ült azon az autóbuszon, amely a bécsi adventi vásárról hazafelé tartva Mezőkövesdnél felborult.

Budapest, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Négyre emelkedett az M3-as autópályán szombat éjjel történt buszbaleset halálos áldozatainak száma, miután az egyik életveszélyes sérült elhunyt a miskolci kórházban. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési igazgatója azt mondta a Hír TV-nek, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelően síkosságmentesítik az utakat, de azt is elárulta, hogy csak a balesetet követően indultak el a gépeik.

Debrecen, Mezőkeresztes – A szombat éjszakai tömegszerencsétlenség halálos áldozatai között debreceniek is vannak, és a sérültek között is sok a Hajdú-Bihar megyei. A debreceni Kenézy Kórházban több sérültet már megműtöttek. Az RTL Klub híradója megtalálta azt a férfit is, aki fiával együtt ült a buszon, és segített kihúzni utastársait a roncsok közül.

Mezőkövesd – Az M3-as buszbaleset egyik áldozata Veronika, akit Harsány lakói egy emberként gyászolják a fiatalt.

Mezőkövesd, Debrecen – Négyen meghaltak a szombat éjszakai tömegszerencsétlenségben az M3-as úton.

Mezőkövesd – Az M3-son felborult buszon nyolcvanegyen utaztak, hárman meghaltak. Egy fiatal pár a busz felső szintjén utazott.

Budapest/Miskolc – Négyre emelkedett az M3-as autópályán szombat éjjel történt buszbaleset halálos áldozatainak száma – számolt be az M1 aktuális csatorna hétfő reggel.

Debrecen – Kártérítési előleget fizet a tragédiában érintett családoknak a debreceni Grand Tours utazási iroda, amelynek autóbusza szombaton éjszaka balesetben felborult az M3-as autópályán – közölte az iroda Facebook-oldalán vasárnap késő este. Az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőkövesd között történt balesetben hárman meghaltak, több tucatnyian pedig megsérültek.

Budapest – Ketten is életveszélyes állapotban vannak az M3-as autópályán szombat éjszaka történt buszbaleset sérültjei közül, őket Miskolcon kezelik – hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.

Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Halálos közúti közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között. A teljes útlezárást követően az autópálya mindkét oldalán újra megindult a forgalom.

Debrecen – Vélhetően egy ütközést próbált elkerülni a debreceni Grand Tours utazási iroda buszának vezetője, amikor a busz megcsúszott és felborult – mondta el a három halálos áldozattal járó, Mezőkövesdnél szombaton történt balesettel kapcsolatban az iroda tulajdonosa az MTI-nek.

Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Halálos közúti közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között. A rendőrség teljes útlezárást rendelt el az autópálya mindkét oldalán. A korlátozás enyhült, a baloldalon megindulhatott a forgalom.

Debrecen – Nagy Sándor, a szerencsétlenül járt emeletes autóbuszt üzemeltető Grand Tours Kft. ügyvezető igazgatója éppen Ausztriából tartott hazafelé vasárnap délelőtt, amikor elértük telefonon.

Debrecen – A sérültek közül 8 főt az ellátásuk után hazaengedtek, három embert viszont a kórházban bent tartottak.

Budapest/Debrecen – Három súlyos sérültet ápolnak a debreceni Kenézy kórház traumatológiai osztályán az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül, közölte a kórház sajtószóvivője vasárnap délelőtt az MTI-vel.

Budapest/Miskolc – Két súlyos sérültnek azonnali műtétre volt szüksége az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül – mondta el az M1 aktuális hírcsatorna reggeli híradójában Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa.

Miskolc – Az elsődleges adatok szerint hárman haltak meg abban a buszbalesetben, amely szombaton éjfél előtt történt az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon, a 133-as kilométerszelvénynél. A már felborult járműnek több autó is nekirohant – mondta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek.

Mezőkeresztes, Mezőkövesd – Halálos közúti közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között.

