A csendes gyilkos ellen

Az idény elején nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fűtésre használt készülékek karbantartása és szervizelése elengedhetetlen, sőt akár életet is menthet. A gázkazánokat szakember bevonásával érdemes minden évben megvizsgáltatni, ugyanis az egyik legveszélyesebb mérgező gáz áldozatai is lehetünk, a köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxidnak. A mérgezés tünetei hasonlók az influenzához: hirtelen fejfájás, émelygés, szaporább légzés, esetleg hányinger és szédülés is előfordulhat, azonban a láz nem velejárója. Figyelmeztetésként a bőrön is megjelennek az elváltozások és ilyenkor élénkpirosra változik a színe – olvasható az elsosegely.hu portálján.

– A lakásokban a fürdőszoba az a helyiség, ahol a leghamarabb megjelenhet a veszélyes gáz, amennyiben ott található a gázkazán. Mivel ez általában kis légterű, a levegő hamarabb elfogy egy nyílt égésterű fűtőberendezésnél, amely a környezet levegőjét használja a tökéletes égéshez – magyarázta Papp-Kunkli Nóra, a megyei katasztrófavédelem szóvivője. Hangsúlyozta, hogy a szén-monoxid nemcsak a fűtési szezonban jelenthet veszélyt, hiszen sok háztartásban a meleg víz előállítása is gázüzemű fűtőberendezéssel történik.

Eddig harminchatszor jelzett

Érdemes a régi nyílászárókat jól szigetelő ajtókra és ablakokra cserélni, azonban így a nyílt lánggal égő berendezés levegő-utánpótlása lecsökken a helyiségben. Az évtizedeken át használt fakeretes nyílászárók légrésein a szükséges levegő áramolhat be, ám az újonnan beszerelt, jól szigetelő nyílászárók légát­eresztő képessége minimális, ezért csökken az épületbe bejutó oxigén.

Ha más módon nincs megoldva a levegő utánpótlása, akkor a berendezés gyorsan elhasználja azt a kis mennyiségű oxigént. A szén-monoxid halálos mennyiségben való megjelenése ilyenkor már csak idő kérdése. Ez a gáz annyira mérgező, hogy ha a lakásunk levegőjének 1,28 térfogatszázalékát eléri, három percen belül halált okoz. A kazánokat és a kályhákat éppen ezért csak rendeltetésüknek megfelelően használják, és gondoskodjanak a szakember által végzett rendszeres karbantartásukról!

Jelez, ha baj van

A szén-monoxid-mérő az oxigénszint csökkenését érzékeli, elemről vagy elektromos hálózatról működik. Az ára mintegy ötezer forinttól kezdődik, ám megéri ezt az összeget rááldozni saját és családtagjaink biztonsága érdekében, ugyanis ezen eszköz használatával megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés: hangos sípolással jelez, ha észleli az emberi szem számára láthatatlan, színtelen és szagtalan mérgező gázt. – Azok az esetek, ahol a tűzoltók nem állapították meg a szén-monoxid jelenlétét a levegőben, mégis riasztották őket, ott az érzékelő a lemerült elem vagy meghibásodás miatt jelzett. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy szaküzletből vásároljanak szén-monoxid-riasztót, hiszen egy nem megfelelő minőségű készülék álbiztonságot adhat – tájékoztatott Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihari Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Megyei viszonylatban

„Évente átlagosan 400 esetben riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit szén-monoxid-mérgezéssel összefüggő esethez” – olvashatjuk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. A térségbeli adatokról a katasztrófavédelem megyei szóvivője a Naplónak elmondta, idén eddig harminchat esetben jelzett a szén-monoxid-érzékelő Hajdú-Bihar megyében, mindegyik alkalommal kivonultak a tűzoltók a helyszínre. Ebből húsz alkalommal mutatták ki a műszerek segítségével a levegőbe kerülő mérgező gáz jelenlétét. Ezekben az esetben a mentőszolgálat a lakókat további vizsgálatra a kórházba szállította, hiszen a szén-monoxid-mérgezést vérvizsgálat mutatja ki teljes mértékben.

– Nagy Dóra –

A szén-monoxid-mérgezés elkerülhető

A fűtőeszköz (és a kémény) kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.

A szén-monoxid-mérgezések elkerülésére gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nincs levegő-utánpótlás.

Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy a kellő időben jeleznek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA