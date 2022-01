Jó néhány szenzációs eredményt – női 400 m gáton világcsúcs –, de meghökkentő eredménylistákat is hozott a dohai atlétikai vb. Férfi kalapácsvetésben a 78,18 méterig jutott mi fiunkkal, Halász Bencével együtt harmadik helyen zárt a lengyel Wojciech Nowicki is, akinek a neve mellett 77,69 áll, és ezzel bizony a negyedik hely dukálna neki. Férfi 110 méter gáton is két bronzérmes van: a francia Pascal-Martinot-Lagarde 13.18 másodperccel és a spanyol Orlando Ortega 13.30-cal, utánuk az ötödik helyen egy kínai versenyző jön a spanyolénál jobb idővel, 13.29-cel.