Ha az emberrel egy ilyen megrázkódtatás történik, ha így megrendül, akkor az első dolog nem a szöveg és a beszéd, hanem a csönd és a hallgatás – jelentette ki Balog Zoltán református püspök a 777-nek adott interjújában azzal kapcsolatban, hogy miért várta meg a választásokat a megszólalásával.

Hihetetlen nyomásnak éreztem, hogy beszélni kell, meg kell szólalni azonnal, a híreknek a kirobbanása után még egy nap sem telt el, amikor már ott volt rajta mindenki, hogy most azonnal mondjak el mindent

– fogalmazott a református püspök. Balogot megkérdezték, adott-e még Novák Katalinnak a lemondása után is tanácsot. Azt válaszolta: „Adtam már egy tanácsot, azt nem kellett volna.”

K. Endre felesége kereste meg

Balog Zoltán az interjúban arra is kitért, hogy a kegyelmi kérvény benyújásával K. Endre felesége kereste meg őt, majd később K. Endrével is találkozott. Elmondása szerint nem K. Endre otthonában, hanem Balog hivatalában találkoztak, ahová meghívta K. Endrét egy beszélgetésre.

Én nem tudom, hogy házi őrizetben volt-e, mert ezt a körülményt én nem vizsgáltam, erről nem volt tudomásom

– tette hozzá a püspök. Azt is elmondta, hogy a kegyelmi kérvénnyel kereste meg Novák Katalint, és azt kérte tőle, hogy szerinte ebben az ügyben érdemes lenne ilyen döntést hozni. Arra a kérdésre, hogy miért nem állt ki az ügy kiderülése után nyilvánosan, azt mondta, hogy „a segítségemet és a kiállásomat is felajánlottam az elnökasszonynak ebben az ügyben, de ő erre nem tartott igényt, mert ő akarta vállalni a döntésért a felelősséget. Én első perctől úgy éreztem, hogy nekem erkölcsi felelősségem vállalni a szerepemet és ezt vállaltam is. Azt, hogy ő ennek az ügynek a kapcsán távozott a magyar közéletből azt a másik súlyos tehernek érzem ebben az ügyben. Novák Katalin távozása óriási veszteség az egész országnak, a magyar nemzetnek, ezért engem súlyos felelősség terhel.”

A beszélgetésben arra is kitértek, hogy ha Novák Katalin és Varga Judit távoztak a közéletből, akkor ő miért maradt püspök.

Balog Zoltán erről azt mondta, hogy „a püspöki feladat az egy egyházon belüli történés, alapvetően egy lelki megbízatás, amire eskü kötelezi az embert”.