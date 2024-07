A DEAC évadzáró gálán az év fiatal tehetsége elismerésben a DEAC sakkozója, Biró Beáta részesült. A mindössze 13 éves tehetség korosztályában már számos sikert ér el, az idei szezonban például az Európai Uniós Ifjúsági Sakkbajnokságon a korosztályában megszerezte az első helyet, a Magyar Korcsoportos Bajnokságról pedig szintén aranyéremmel térhetett haza, ennek köszönhetően képviselheti hazánkat és a klubot a következő világ- és Európa-bajnokságon, számolt be a deac.hu.

Biró Beáta, a DEAC sakkozója a Debreceni Egyetem kancellárjától, Bács Zoltántól vette át az év fiatal tehetségének járó díjat

Forrás: deac.hu

Már az is nagy megtiszteltetés volt, hogy meghívást kaptam az évadzáró rendezvényre, hiszen korábban még sosem vettem részt ezen az eseményen. Jó volt a sok sportolót személyesen látni. Amikor pedig meghallottam a nevem a díjátadó ceremónián, nagyon izgatott lettem, különösen azért, mert ez egy nagy, egyetemi klub, rengeteg különböző szakosztállyal és nagyon sok ígéretes utánpótlás-sportolóval. Igazán büszke voltam, hogy a DEAC engem tartott idén a legtehetségesebb ifjúsági versenyzőjének

– mondta Biró Beáta a klub honlapjának.

Cél mesteri cím és a sakkolimpia

A DEAC nagy reménysége idén kezdte el a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium speciális matematika tagozatát a hetedik évfolyamon, emellett sakkedzésekre és versenyekre jár.

– A matek a kedvenc tantárgyam, és ezzel akarok majd foglalkozni, de ennél komolyabb terveim még nincsenek. A mérnöki területek érdekelnek legjobban, szeretem a természettudományos tantárgyakat és az informatikát is. Büszke vagyok rá, hogy az idei tanévben is kitűnő lettem. Többen a magyar és a nemzetközi mezőnyben is magántanulóként versenyeznek, nekem azonban fontos az iskolába járás, az ottani légkör, a barátságok a mindennapokban is. A nemzetközi versenyeken nehéz előre célokat kitűzni. Az eredmény függhet attól is, hogy mely országok vesznek rajta részt és hányan indulnak. Sok országban nagy hagyománya van a sakknak, az iskolában is tanulják a diákok. Megtapasztaltam, hogy a különböző országokban szerzett ELO-pontok nem mindig jelentenek ugyanolyan játékerőt. Azt mindenképpen szeretném elérni, hogy az idei világ- és Európa-bajnokságon a kezdeti rangsori helyezésemen sikerüljön javítani. Már annak is örülnék, ha ez összejönne, bár mindent meg fogok tenni azért, hogy minél előrébb végezzek.

A sakkban az a célom, hogy női nemzetközi mesteri címet érjek el, és egyszer majd képviselhessem Magyarországot és a DEAC-ot a sakkolimpián

– osztotta meg gondolatait a fiatal lány.