A Farkas Divatház Kupa szabadtéri kispályás labdarúgótornát második alkalommal rendezték meg Nyíradonyban a városi stadion füves pályáján az elmúlt hét végén. A megmérettetésre öt csapat nevezett, a nyírlugosi Farkas Divatház és Lengyel Holz, a dombrádi Trickball, illetve a debreceni New Generation, valamint a DEAC. Miután minden gárda összemérte erejét, a két legjobb együttes, a Trickball és a New Generation a döntőben is összecsapott. A rendes játékidő nem hozott gólt, így büntetők döntöttek, amelyek értékesítésében a Trickball bizonyult jobbnak 4–3-ra. A kupa harmadik helyén a DEAC, mögöttük a Lengyel Holz, majd a Farkas Divatház végzett.

A Trickball csapata örülhetett Nyíradonyban

Forrás: Boros Norbert-archív

A tornán különdíjasokat is elismertek: a gólkirály Szabó Péter (New Generation) lett, a legjobb játékosnak Sándor Krisztiánt (New Generation), a legtechnikásabb játékosnak Kovács Dávidot (Trickball), míg a legjobb kapusnak Csiki Gábort (Trickball) választották. Rendeztek büntetőrúgó-versenyt is, amiben a nyírlugosi Horváth Zsolt lett a legjobb.