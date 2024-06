A szerbiai torna előtti utolsó edzések egyikét a fürdővárosban töltötte a fiatal férfi teniszező. Fajta Péter közel féléves kihagyás után már újra versenyekre jelentkezett. Előbb Gyulàn győzedelmeskedett, majd Nyíregyházán az elődöntőig menetelt. Egyre jobb formában érzi magát. A világranglistán hiába csúszott vissza, év végére a 450. helyre szeretne visszakerülni, míg jövőre a 250-et célozza meg.

Fajta Péter szívesen ütögetett a fiatalokkal is

Forrás: HSE-archív

Az edzője szerint ez a realitás jelenleg. Palágyi Miklós elmondta, ez a hajdúszoboszlói edzés remekül szolgálta a felkészülés végét két nappal a szerb torna előtt. A tréning közben azért a hajdúszoboszlói tenisz palántáknak is lehetőségük volt Fajta Péterrel ütögetni. Erről úgy vélekedett, örül a fiataloknak és jó érzés velük is játszani egy kicsit, mert ilyenkor ő is és a gyermekek is új impulzust kapnak. Tumbász József a HSE alelnöke pedig arról beszélt, hogy az egyesület játékosa, Peti nagyon tehetséges és akár a legjobb százba is bekerülhet, ahogy korábban a HSE kötelékében Bondár Anna és Marozsán Fábián is tette.