Nem sokkal a FALCO elleni párharcot követően ismét helyosztó mérkőzést játszott szerdán a DEAC kosárlabdacsapata. Sopronban vendégeskedtek Andjelko Mandics tanítványai, amely mérkőzésen 80–67-re kikaptak a debreceniek. Tóth Ádám a hajdúságiak játékosa a HAON-nak elmondta, apró hibák miatt bukták el a győzelmet a hűség városában. – A harmadik negyedig a mi kezünkben volt a mérkőzés, ezt követően nem koncentráltunk eléggé, a Sopron pedig könyörtelenül kihasználta a hibáinkat és a találkozó záró felvonásában eldöntötték az összecsapást. Nem ütköztünk eleget, sok lepattanót halásztak el előlünk, sokkal élesebbnek kell lennünk. Vannak és lesznek is problémáink, hiszen a sérülésekkel hadilábon állunk, de így is szeretnénk a maximumot kihozni magunkból. Nem szerepelhetünk majd annyi légióssal, ám így esély nyílhat a fiatalok előtt arra, hogy megmutassák mire képesek. Az ő szempontjukból sem mellékes ez, mert a saját bőrükön tapasztalhatják milyen téttel bír egy-egy párharc – fogalmazott a sportoló.

Motiváltak lesznek

Nincs könnyű dolga Neuwirthéknak, hiszen a Szombathely után most soproni túra várt rájuk, néhány nappal később pedig ismét Debrecenben mérkőznek a DEAC játékosai. Tóth Ádám kiemelte az orvosok szerepét a regenerációban, majd hangsúlyozta: a szurkolók is sokat dobhatnak teljesítményükön. – Az elmúlt időszakban rengeteget utaztunk, így az egyik legfontosabb tényező a felkészülésben az volt, hogy mindig jó állapotban legyünk. Az országban egészen egyedülálló amilyen terápiákkal próbálnak minket formában tartani az orvosaink, ebből kifolyólag nincs okunk panaszkodni. Plusz energiákat emészt fel a játékosokban, hogy kevesen vagyunk, többet kell játszani, de profik vagyunk és erre készülünk. Az edzőváltást követően jobban szerepeltünk, láthatóan sokkal többen is jöttek ki a mérkőzéseinkre. A szurkolókért mindent meg kell tennünk, hiszen szeretnénk megverni hazai környezetben, fanatikusok előtt a Sopront. – nyilatkozta a kosaras.

A DEAC–Sopron találkozót szombaton 17 órától rendezik az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

