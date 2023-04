A hazai utánpótláskorú kickboxosok elitje Békéscsabán gyűlt össze, hogy eldöntsék ki lett idén a diákolimpiai bajnok. A közel 600 nevező a 6 küzdőtéren egészen késő estig bunyózott a 3 szabályrendszerben.

A Rácz Kickboxing Team 7 versenyzővel vett részt a küzdelemben, és 1 arany-, és 4 bronzéremmel tértek haza a Viharsarokból. Portálunknak Rácz Krisztián edző elégedetten nyilatkozott a megmérettetésről: – A sportolóink közül az aranyérmet szerző Nagy Tamás volt csak, aki már rutinosabb – hívta fel a figyelmet. – Ő két-három hónapja kezdett el komolyabban edzeni, egy éve nem is versenyzett, de már olyan nagy rutinnal rendelkezik, hogy mindhárom meccsét behúzva a dobogó legfelső fokára állhatott. Mivel a diákolimpia pontszerző verseny, nagyon fontos a ranglista szempontjából.

Tamás ezzel a győzelmével jelenleg ranglistavezető, és ha ezt a helyezését meg tudja őrizni – például jól szerepel a magyar bajnokságon is majd – a válogatott tagjaként ő indulhat az őszi utánpótlás Eb-n.

Ez nagy motiváció számára, főleg, hogy utolsó éves junior. A többiek is ügyesek voltak, a legifjabbak folyamtos küzdelemben (kick-light) indultak. Mivel még csak most töltötték be a 10 évet, ők voltak alegfiatalabbak, 4-5 kg-al nehezebb ellenfelekkel bunyóztak, ami azért ki is ütközött. Mindenki odatette magát, és a tudásának a legjavát próbálta hozni, ez a legfontosabb – nyilatkozta Rácz Krisztián, kiemelve, fiatal versenyzőik még az út elején járnak, de áprilisban több versenyen is növelhetik majd a tapasztalataikat.

MSZ

Eredmények:

– I. hely: Nagy Tamás junior -57 kg kick-light (DSZC Beregszászi Pál Technikum)

– III. hely: Tölcsér Krisztián cadet II. +69 kg (Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola )

– III. hely: Szilágyi János cadet I. +47 kg (Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola )

– III. hely: Tölcsér Ábel cadet I. -32 kg (Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola )

– III. hely: Jeges Károly cadet I. -28 kg (Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola )