Herczeg András –, miután köszöntötte a csapatokat – elvégezte az első találkozó kezdőrúgását, amellyel kezdetét vette az Ördöngős-Seres Foci Kupa. A DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója portálunknak elárulta, soha nem gondolkozik egy pillanatot sem, hogy elfogadjon-e egy ilyen felkérést. – Mindig örömmel jövünk az ilyen rendezvényekre. Boldogsággal tölt el, hogy az általános iskolákban is megkülönböztetett figyelemmel kezelik a labdarúgást.

Fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb tapasztalják meg ennek a játéknak a szépségeit. Jó ilyen csillogó szemű kis diákokat látni a pályán, hiszen ők jelentik a jövőt, reménykedem benne, hogy később többük is a Lokiban futballozik majd

– fogalmazott a szakember.

Herczeg András (szemben) végezte el az első találkozó kezdőrúgását | Forrás: Czinege Melinda

A pályán már zajlottak az összecsapások, de azon kívül is felejthetetlen élményekkel gazdagodhattak a kicsik, hiszen Bévárdi Zsombor és Sós Bence is beállt hozzájuk passzolgatni. Sőt, a két játékos egy kis meglepetéssel is készült a fiatalságnak: autogramkártyákat hoztak nekik, amiket ott helyben alá is írtak. Sós Bence a HAON-nak elmondta, nagyon szívesen állnak minden ilyen kezdeményezés mellé.

– Jó látni a srácokat, hogy élvezik a futballt, ők a jövő generációja, nagyon sokan vannak, akik szeretnének majd a DVSC-ben játszani. Annak idején, amikor a Loki utánpótlásába kerültem, akkor az edzések alkalmával rendszeresen találkoztunk a felnőtt csapattal.

Hatalmas élményt és motivációt jelentett, hogy testközelből láthattuk azokat a játékosokat, akiknek hétvégente jártunk szurkolni az Oláh Gábor utcára

– fogalmazott. Hozzátette, bízik benne, hogy most ő is egy kicsit vissza tudott adni ebből a gyerekeknek.

Bakos Attila