A Well Travel Liga – ultimate frizbi nemzeti bajnokság második fordulójában a győri Up&Fly látogatott a DEAC otthonába. Az ellenfél a tavalyi bajnokságban még idegenben és otthon is diadalmaskodott a debreceniek felett, most azonban meggyőző előnnyel nyert a DEAC FreeBees, a meccs végén 15:11 állt az eredményjelzőn – állt a klub közleményében.

A találkozót követően Almási Dávid csapatkapitány értékelt. – Az Up&Fly közvetlenül előttünk végzett a tavalyi bajnokságban, és tudtuk, hogy csak akkor lehet keresnivalónk, ha összeszedett, határozott játékkal rukkolunk elő. A feldobás után a mérkőzést az ellenfél kezdhette, az elején felváltva estek a pontok aztán a félidő végére hárompontos előnybe kerültünk, és ezt a második félidőben végig meg is tudtuk őrizni – számolt be.

– Nagyon jó látni, hogy egyre kiegyensúlyozottabb a játékunk. Az első két bajnokin jól vizsgázott a csapat abból a szempontból, hogy nyomás alatt is magabiztosan tartottuk a lépést az ellenféllel.

Az újoncaink egyre jobban beilleszkednek a csapatba, de nagy fejtörést okoz, hogy mindenki számára a játéktudásának megfelelő játékidőt tudjunk biztosítani – árulta el a DEAC játékosa.

Most rövid szünet következik, és a következő fordulóban a címvédő Heroes lesz a Debreceni Egyetem ellenfele idegenben április 15-én. A hazai együttes esélyesebb, de ha a DEAC FreeBees ugyanazt a hozzáállást hozza, mint a Trust és az Up&Fly ellen, akkor akár meg is tudják majd ráncigálni az oroszlán bajszát