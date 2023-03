Felfrissült a hely

– Ez nagyon régen egy kis büfé volt, az oszlopok mutatják, meddig tartott a belső tér. Aztán '99-ben Madai Zoltán és Szűcs Endre átépítette, ennek emlékét a pult felett egy emléktábla őrzi.

Akkor változtatták meg a nevét Objektumra, ám miután 2007-ben átvette a Campus ESP Kft., visszakereszteltük, az egész városban mindenki Teniszkeként ismeri, bár az igaz, hogy a bejáratnál meghagytuk az Objektum kiírást.

Át is alakítottuk, a kis fedett terasz a sarokban, nem volt meg, az az én ötletem nyomán született. Kifestettünk, új padlót csináltunk, felújítottuk, kicseréltük a berendezést. A korábbiakhoz képest jócskán felfrissült, és azóta is mindig újítunk, fejlesztünk valamit. Immár lottózó rész is működik, amit sokan ki is használnak, meccsek közben lehet fogadni – elevenítette fel Nagy András, majd rátért arra is, miként gyűlt össze az a sok szurkolói sál, amely a helyiséget színesíti.

– Egy baráti társasággal nagyon régóta járunk a DVSC mérkőzéseire, követtük a csapatot a Bajnokok Ligája és El-összecsapásaira is, illetve járunk külföldre egyéb bajnokságok találkozóit is megnézni, mindenhol „skalpokat” gyűjtünk, és ezeket rakjuk ki. De ha valaki egyénileg, vagy a családjával megy el valahova, mondjuk egy Real Madrid–Juventus derbire, onnan is sállal tér haza. Olyan öt-hat ember ereklyéi ezek. A legkedvesebbek számomra a Lokival kapcsolatos nyakvédők, valamint a Premier League-ről származó relikviák – büszkélkedett az üzletvezető, akinek minden szavából az sugárzott, hogy kis túlzással gyermekeként tekint az ikonikus vendéglátóegységre.

A Teniszkén belül is lehet „focizni”

Egy igazi kis ékszerdoboz

Megtudtuk, a Teniszke a DEAC tagjai számára egyfajta lazító tér, rengeteg sportoló jár oda, mellette pedig az egyetemisták is gyakran benéznek, óriási a vendégkör, és nagyon családias. – Sokszor csapatépítők, gólyatáborok, legénybúcsúk, kocsmatúrák, szülinapok, karácsonyi bulik, farsangok helyszíne a Teniszke. Illetve elkészült mellettünk a sportpálya főlelátójának átalakítása és bővítése, az új épületegyüttesben helyet kapott egy vendéglátóegység is, az rendezvények alkalmával lesz nyitva, így már ott is tudjuk majd várni a sportszerető közönséget – avatott be Cucu, majd arra is rátért, milyen hírességek fordultak már meg náluk.

– Sándor Tamás, Dombi Tibor és a többi korábbi neves lokista rendszeres vendégek, mellettük Vujity Tvrtko is járt már itt, Marco Rossi sem hagyott ki minket debreceni látogatása alkalmával, Berki Krisztián egy teniszverseny miatt tette tiszteletét, Dzsudzsák Balázs gyakran néz meg nálunk meccseket, de még hosszasan sorolhatnám a listát. Egy biztos, mindenki jó érzéssel távozik innen. A terasz, a meghitt környezet, a belső kialakítás, a hütte feeling, a zöld környezet mind az, ami szerethetővé teszi, ez egy igazi kis ékszerdoboz.

Természetesen a sztorikból sem tudna kifogyni András, ha belefogna. A kedvünkért fel is elevenített egy történetet, amely igencsak megkacagtatta a jelenlévőket anno. – Egyszer egy farsang alkalmával, vagy nyolcvanan, beöltözve buliztunk bent, mikor megérkezett két NAV-os egyenruhában, ellenőrizni jöttek, de mi nem hittük el, azt gondoltuk, csak jelmezben vannak.

Mondtuk nekik, hogy ne vicceljetek már, gyertek, igyatok valamit. Ám hamarosan az igazolványaik is előkerültek, rá kellett jönnünk, ez nem poén, leszámolták a kasszát, és a jegyzőkönyvet úgy vettük fel, hogy én d'Artagnannak öltözve, karddal az oldalamon ültem le melléjük. Persze mindenki nevetett…

Aki meccset akar nézni, annak nem kell csalódnia, ha betér a Nagyerdő fái alá megpihenni, hiszen egész évben sportesemények köszönnek vissza a falakról, a nagyobb összecsapásokat, a világbajnokságokat, Eb-ket pedig a kinti LED falon adják, ilyenkor több ezren gyűlnek össze.

A pultban az egyik polcon kupák sorakoznak, ezekről is érdeklődtünk. – Főként kispályás focitornák, és teniszbajnokságok serlegei vannak kitéve. A 30. születésnapom alkalmából egy mini tenisztornát szerveztünk, ez CUCU Kupa néven futott, szép emlék ez is számomra. Sajnos a sok egyéb elfoglaltság miatt már rendszeresen nem tudok teniszezni, ahogy focizni sem, ettől függetlenül ha tehetem, szívesen hódolok mindkét elfoglaltságnak, továbbá szeretek wakeboardozni és síelni is.

