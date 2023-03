Folytatódtak a küzdelmek a megyei III. osztályában is, a 16. forduló is tartogatott érdekességeket. Az északi csoportban a bajnokság rangadóját 8–1-es kiütéssel nyerte a Bestrong SC a Hosszúpályi ellen, de 7 gólt szórt a Polgár és az Álmosd is. A déli csoportban tovább menetel a Hencida, de a Bihartorda és az Ebes is magabiztos sikert aratott.

