Ezzel kapcsolatban Kudor Kitti elmondta, mindig jó érzés, hogy a klubtól játékosokat hívnak be a nemzeti együttesbe, minél többet, annál jobb. Ennek természetesen a szakmai stáb is örül, de a DVSC-nél mindenki boldog a ténytől, hogy négyen is harcolhatnak Magyarország sikeréért.