Megközelítőleg egy hónapja véget értek a vármegyei I. osztály őszi küzdelmei Hajdú-Biharban is, s téli szünetre vonultak a bajnokság együttesei. Január elejéhez érve azonban lassacskán meg is kezdik a felkészülést a pontvadászatban résztvevő csapatok. Az ősz során a HTE gárdája a hatodik helyen végzett 27 pontot gyűjtve. A első etapban nyolc győzelem mellett három döntetlennel és négy vereséggel állnak a böszörményiek, negyvenhét rúgott és huszonkét kapott góllal. A kék mezesek leköszönő trénere, Gyarmati Zoltán a HAON-nak értékelte extanítványai teljesítményét. – A második szezonomat kezdtem el Hajdúböszörményben 2022 nyarán. Egy évvel korábban vállaltam el először a megbízatást először pályaedzőként, ami akkoriban óriási feladat volt, hiszen nem jöttek úgy a sikerek. Az idei bajnokság eleje is nehéz volt, hiszen az első másfél hónapban kevés pontot szereztünk, akadtak bőven problémák, éreztük, többre vagyunk hivatottak.

A srácok sok helyről érkeztek hozzánk, és kivétel nélkül mindenki erős személyiségű sportoló, így eleinte nehezen találtuk az összhangot, sok fegyelmezetlenség jellemezte a játékunkat, de szerencsére megoldottuk. Egy alapos beszélgetést után rendeztük a sorokat, jöttek is a sikerek, a harmadik forduló után a tizennegyedik fordulóig nem győztek le minket.

Az ellenfelek is komolyabban vették velünk szemben az összecsapásokat miután látták, hogy megsüvegelendő eredményeket értünk el – mondta a szakember, aki kiemelte a Balmazújváros elleni idegenbeli ütközetet, ahol kettős emberhátrányban is megnyerték a rangadót, továbbá büszke a Nyíradony sima legyőzésére is.

Helyére került a HTE

Általában minden csapat megfogalmaz magában reális, vagy olykor-olykor merészebb célokat a felkészülési időszakok elején. Nem kivétel ez alól Gyarmati Zoltán és a Hajdúböszörmény sem. A tréner elárulta, sok munka van abban, hogy a hatodik helyen – három pontra a dobogótól – állnak a bajnokságban, de jó igazolásokkal akár előrébb is léphet volt csapata tavasszal. – Sajnálom, hogy az utolsó négy fordulóban nem úgy sikerült zárnunk, ahogyan azt elterveztük. Kevés gólt szereztünk az utolsó fordulókban, nem is jöttek a győzelmek.

Az új vezetőedzőnek többek között ez is lesz majd a feladata, hogy olyan játékosokat igazoljon a télen, akik képesek az ilyen meccseket eldönteni. Ami azonban jobban fáj, hogy nem sikerült a végén legyőznünk a Monostorpályit, hiszen akkor a harmadik helyen teleltünk volna.

Mindent egybevetve az elsődleges célkitűzés a nyolcadik hely volt, ezt sikerült túlszárnyalnia a srácoknak, sőt pár ponton múlott az előrébb lépés is. Mivel az utolsó fordulókban nem jöttek azok a bravúrok, amelyekre szükség van ahhoz, hogy akár dobogós legyen valaki, úgy vélem, reális az ősz során elért helyezésünk – értékelt a szakember.

Információink szerint a HTE trénere Balogh József lesz, míg Gyarmati Zoltán, aki maga döntött úgy, hogy feláll a böszörményi kispadról, továbbra is edzőként folytatja pályafutását.

Orosz Krisztofer