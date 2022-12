Szerettük volna olyan tekintetben kiszolgálni a közönséget, hogy remek összecsapásokat lássanak karácsony után.

Úgy gondolom, hogy egész sokan kíváncsiak is a találkozókra, ami abszolút pozitív visszajelzés számunkra. Amennyiben pozitív megítélése lesz a tornának, akkor következő alkalommal valószínűsíthetően ismét szívesen jönnek majd a csapatok – mondta a szervező, majd elárulta: amennyiben nem születik döntés a helyosztó mérkőzéseken, akkor klasszikus büntetőpárbaj helyett úgynevezett rávezetés következik, amikor 10 másodperce van a támadónak gólra váltani a kapussal szemben a helyzetet.

Ismerős arc a résztvevők között

Ilyen jellegű teremtornákon nem szokatlan, hogy ismertebb sztárokba botlik az ember, ám jelen esetben egy DVSC-legenda is pályára lép a Market-STB Kupán, Igor Bogdanovics személyében. A Loki egykori remek csatára elmondta, mindig különleges érzés pályára lépni Debrecenbe, és ezt a kupát is meg szeretné nyerni csapatával. - Aki engem ismer, pontosan tudja, hogy mennyit számomra Debrecen. Legyen szó akár nagypályás, akár kispályás fociról, mindig szívesen jövök vissza, ha lehetőség van rá. Régebben is részt vettem a téli bajnokságokon, még akkor is, amikor majdnem profi szinten futballoztam.

Sokszor beszéltünk a csapattársaimmal, hogy utolsó alkalommal játszunk még egyet, de mindig arról van szó, hogy tényleg az utolsó. Ez egy olyan körforgás, amiből nem lehet kiszállni, hiszen olyan emberekkel vagyok körülvéve, akiket ismerek és kedvelek.

Nagy Zsolttal, Kerekes Zsomborral és Mészáros Norberttel fogok szerepelni, mondanom sem kell, hogy milyen szinten ismerjük egymást – nyilatkozta a szakember, majd elárulta: a mai napig úgy lép pályára minden alkalommal, hogy győzni szeretne. Nincs ez másképp most sem, meg szeretné nyerni az egész tornát, annak ellenére is, hogy erős csapatokkal csapnak össze a Hódos Imre Sportcsarnokban.

