A gyulai Országos Úszóbajnokság hagyományosan kiemelt szerepet foglal el a debreceni szenior úszók versenynaptárában. A kellemes helyszín, a családias légkör és a csapatok közötti verseny idén is nagy létszámú csapatot vonzott a méltán nagyhírű fürdővárosba - számolt be a Haonnak Legoza Éva.

Az 52. Országos Szenior Úszóbajnokságon négy ország (Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia) 51 egyesületének, 315 versenyzője, 1300 rajtot teljesített. Az egyesületek közötti pontversenyben a Debreceni Szenior Úszó Klub az előkelő negyedik helyen végzett.

A csapat aranyérmesei közül Maier-Orosz Judit és Molnár Dániel 5-5, Gombkötőné Tóth Ilona és Krasznai Róbert 4-4, Pethő Zoltán 3, Elefánt László 2 és Legoza Éva 1 első helyezést ért el korcsoportjában. Maier-Orosz Judit valamennyi mellúszó számban és a 100 méteres pillangóúszásban is megjavította az országos csúcsot.

A dobogó második és harmadik fokára is számos alkalommal felállhattak a debreceniek. Éder Zsolt és Terdik Ákos 3-3, Cseri Piroska 2, Horkay György, Batta Gyula, Elefánt László, T. Kiss Jenő, Molnár Dániel, Szakonyi Nikoletta és Tamus Zoltán 1-1 ezüstéremmel gyarapította a debreceniek éremgyűjteményét. A harmadik helyezést elérők közül Cseri Piroska 4, Batta Gyula és Tóth Béla 3-3, Szakonyi Nikoletta 2, Horkay György, Szekeres Ákos, Terdik Ákos és Virágos Eszter 1-1 bronzérmet vehetett át.

Emellett számos értékes pontszerző hellyel is hozzájárultak a klubtagok a pontversenyben elért helyezéshez, közöttük Ambrus Zoltán, Kiss Dániel, Lukács Teodóra és Miklós Attila. Kiemelkedő Tóth Béla teljesítménye, aki összesen 14 rajtot teljesített.

A váltókban is kitettek magukért a debreceniek. A 4x50 méteres férfi gyors váltóban 2 váltónk is ezüstérmes lett korcsoportjában (Kiss Dániel, Tamus István, Terdik Ákos, Molnár Dániel 2. korcsoport, Batta Gyula, Horkay György, Miklós Attila, T. Kiss Jenő 4. korcsoport). Szintén 2 váltó lett ezüstérmes a 4x50 méteres vegyesváltóban (Pethő Zoltán, Molnár Dániel, Terdik Ákos, Kiss Dániel 2. korcsoport, Éder Zsolt, Ambrus Zoltán, Szekeres Ákos, Tamus Zoltán 4. korcsoport). A 4x50méteres mix gyors és női gyorsváltóban 1-1 bronzérem született (Krasznai Róbert, Horkay György, Gombkötőné Tóth Ilona, Cseri Piroska 6. korcsoport, Szakonyi Nikoletta, Gombkötőné Tóth Ilona, Cseri Piroska, Virágos Eszter 4. korcsoport).

Az idei versenynek az is különleges jelentőséget adott, hogy a közelmúltban elhunyt társaink tiszteletére rendezett emlékszámokban is részt vehettek a versenyzők.

Dr. Rentka Lászlóra a 200 méteres pillangóúszás teljesítésével emlékezhettek a versenytársak.

A Debreceni Szenior Úszó Klub alapítója, fáradhatatlan „motorja” 1995-től haláláig töretlen lelkesedéssel irányította a klub életét. Emellett számtalan országos bajnoki címmel és országos csúccsal járult hozzá a klub sikereihez.

Dr. Flóra-Orosz Katalin emléke előtt a 200 méteres hátúszással tiszteleghettek a résztvevők. A sokszoros világ és Európa csúcstartó 5 évig erősítette csapatunkat. Az emlékszámban Gyulán elért ideje ma is világrekord a korosztályában. Világszinten is kiemelkedő eredményei mellett szerénysége, segítőkészsége is példamutató volt.

Kovács Lukácsné Rozika a magyar szenior úszás posztumusz bajnoka. Emlékére az 50 méteres gyorsúszást rendezték meg. Ebben a versenyszámban ért el országos bajnoki címet utolsó gyulai versenyén, 2021-ben. Derűs egyénisége hiányozni fog a szenior versenyekről.

HBN