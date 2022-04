Még szinte el sem ültek a hullámok a Debreceni Sportuszoda medencéjében, Sós Csaba szövetségi kapitány fejében már a júniusi, budapesti vizes világbajnokság jár. A múlt szerdától szombatig megrendezett 124. Úszó Országos bajnokság után több kérdőjel is kiegyenesedett a szakember fejében, aki kicsit már a 2024-es párizsi „olimpiai szemüvegen” keresztül is figyelte a történéseket.

– Egy olimpia utáni év általában bizonytalanabb, ekkor szokott történni egyfajta vérátömlesztés, az öreg rókák ilyenkor vagy abbahagyják, vagy hosszabb pihenőt tartanak, és érkeznek helyükre a fiatalok – vázolta a Hajdú-bihari Napló olvasóinak Sós Csaba.

– Pláne most, hogy két év múlva újabb ötkarikás játékokat rendeznek, ilyenkor kell is, hogy jöjjenek a friss erők. Voltak olyan bizonytalansági tényezők, amik a felkészülést is borították, de azért nagyjából azokra az eredményekre, teljesítményekre számítottam, amik hoztak a sportolók. Akadt olyan kiváló időeredmény, ami bizakodásra ad okot, de páran nincsenek abban az állapotban, mint ahogy maguk is gondolták. Utóbbi leginkább az idősebb úszók között fordult elő, de jön a vb, és ott meglátjuk ki hol tart. Szerencsére, a fiatalok közül többen is előre léptek, Kós Hubert és Pádár Nikolett remekül úsztak. Az is örömteli, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka jobban úszott, mint a tavalyi ob-n, úgy, hogy rá két hónapra akkor Európa-bajnok lett és jobb időt úszott, mint a számára kétségtelenül balul sikerült tokiói olimpián. Nála már nem az a kérdés, mennyi aranyat nyer, hanem az, hogy a maga elé kitűzött célt, az eddigi 96, világversenyeken megszerzett érem 100-ra feltornázását mikor éri el – fogalmazott.

A születésnapját éppen az ob első napján ünnepelt Sós Csaba véleménye, hogy a debreceni versenyen látottakhoz képest a sportolóknál érdemi változást elérni legalább három hónapra lenne szükség, ám a probléma az, hogy a világbajnokság nyolc hét múlva lesz. Kifejtette, szakmailag megoldható, hogy valakit addig csúcsformába hozzanak, de ahhoz múlt héten már megfelelő állapotban kellett lenni, ugyanis az nem fér be, ha valakinek nincs meg a versenysúlya.

– Az utolsó hetekben már nem lehet a fogyással szórakozni, mert az már a formába hozásról szól – hívta fel a figyelmet a kapitány, aki szerint a magyar bajnokság funkcióját ketté kell választani: a klasszisok számára az ob a felkészülés eszköze, a csapattagságért küzdőknek pedig a felkészülés célja. – Ez egy alapvető különbség. A négyszeres olimpiai bajnok Darnyi Tamás annak idején a világverseny előtti magyar bajnokságban minden számban elindult, így aztán az évek alatt össze tudta hasonlítani, hogy miként áll, és nem is lepődött meg azon, mi történt az olimpián, vb-n vagy éppen az Európa-bajnokságon. A nagy formátumú versenyzőkre alapvetően jellemző, hogy sok számot úsznak. De ilyenkor mérlegelni kell, hiszen szintidők alapján lehet kijutni a világversenyekre, így az úszó fő számaira ekkor is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Általában azok vívják ki a felnőtt csapattagságot is, akik ifiben legalább egy Európa-bajnoki döntőt úsztak már, és ha sűrű a hazai mezőny, akkor az edzők úgymond beáldoznak más számokat, hogy a versenyzőjük a fő számában biztos megfelelő állapotban álljon oda a rajtkőre – részletezte.

Lapunk kérésére a szakember külön kitért az 50 méteres gyorsúszást megnyerő Senánszky Petrára. Elmondta, korábban sem csinált belőle titkot, hogy komolyan számol a debreceni uszonyosúszó világklasszissal a világbajnokságon. – Ő azok közé a peches versenyzők közé tartozott, akinek B-szintje volt az olimpiára, mégsem indulhatott. Mivel a számában nem rendeztek váltót Tokióban, így ezzel sem tudtam sajnos ügyeskedni. Petra ezt nagyon intelligensen reagálta le, jelezte, hogy a párizsi olimpián medencés úszásban szeretne elindulni. Most is benne lesz a csapatban, ő fog indulni 50 méter gyorson, és elképzelhető az is, hogy ott lesz a 4x100-as női gyorsváltóban is, mert az ob-n a debreceni váltó első tagjaként jó időt úszott – nyilatkozta Sós Csaba, aki azzal búcsúzott, tudja, hogy hazabeszél, de reméli, a debreceni sellőlány egyre inkább a medencés úszás felé orientálódik majd a jövőben.

MSZ