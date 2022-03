A DEAC férfi kosárlabdacsapata az NB I. alapszakaszának 24. fordulójában a sereghajtó Paksot látta vendégül péntek este. A találkozót megelőzően háromhetes válogatott szünet volt az együttesek számára. A debreceniek utolsó bajnokijukat február közepén játszották a Szedeák otthonában, akkor hosszabbítást követően 100–98-ra kaptak ki. Az atomvárosiak sem hangoltak jobban, ők a 23. körben 82–65-re kaptak ki a szombathelyiektől hazai környezetben.

Forrás: Czinege Melinda

A feldobás előtt a 120 éves DVSC-t köszöntötte a Debreceni Egyetem kosárlabda szakosztálya. A Debreceni VSC Egyesületet és a Futballszervező Zrt.-t Kósa Lajos és Szabó Péter elnökök, illetve Hornyák Dóra és Dzsudzsák Balázs csapatkapitányok képviselték.

Forrás: Czinege Melinda

Az első negyedet a vendégek kezdték jobban, majd a debreceniek is felvették a játék ritmusát, fej-fej mellett haladtak a felek. Ahogyan Berényi Sándor vezetőedző nyilatkozta a mérkőzést megelőzően, a paksiak együttese erősebb, mint a tabellán elfoglalt helyük mutatja. Ez be is igazolódott a folytatásban, hiszen 24–23-as atomvárosi előnnyel ért véget az első felvonás. A második negyedben a paksiak igyekeztek tartani az előnyüket ameddig csak lehetetett. Két és fél perccel a szünet előtt sikerült az egyenlítés, majd a fordítás is a cívisvárosiaknak, hiába kért időt a vendégek vezetőedzője döntetlennél. A félidei pihenőre úgy tűnt, hogy a hajdúságiak mennek előnnyel, de az utolsó pillanatban Brown hárompontosa 46–46-ra egalizált. Az első játékrész két legeredményesebb kosárlabdázója, Djordje Drenovac, valamint Brown egyaránt 11-11 pontot dobott.