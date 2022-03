Tovább bővült a Loki partnerklub hálózata, ugyanis kedden a DVSC Labdarúgó Akadémia és a Hajdúböszörményi Torna Egylet vezetői együttműködési megállapodást írtak alá a böszörményi Városi Sport-és Rendezvényközpontban.

Az eseményen Herczeg András, a DVSC Labdarúgó Akadémia elnöke elmondta, a Loki célja minél szélesebb kapcsolatot kialakítani a megyében annak érdekében, hogy a csapatot minél több helyi kötődésű játékos alkossa a jövőben. – Már több ilyen együttműködésünk is van, a HTE-vel is régebbre nyúlik vissza a kapcsolat, amit most új alapokra helyezünk. A csapatainkban mindig is voltak, és most is vannak böszörményi játékosok, remélhetőleg mindkét klub számára kölcsönösen előnyös lesz az új megállapodás – mondta el Herczeg András.

További részletek később.

HBN