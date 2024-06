Rengeteg színes program várta a Múzeumok Éjszakája vendégeit Hajdúsámsonban szombaton. A helyi programon többek között az Amira Hastánc és Mozgás Stúdió különleges látványtáncával kápráztatta el a közönséget, a Csodavár Óvoda „Kisvirágok” nevű néptánccsoportjának tánca mindenkit rabul ejtett, a The Quest együttes pedig megalapozta a jó hangulatot. Az éjszaka nem telhetett el fáklyás felvonulás, illetve Szent Iván-éji tűzgyújtás nélkül.

Fáklyás felvonulással is készültek a Múzeumok Éjszakája szervezői

Forrás: művelődési ház

Kísérőprogramok közül is lehetett választani, úgy mint puzzle, népi játszóház, csocsó, darts vagy mesélő padok.

Különleges attrakcióval is készültek a Múzeumok Éjszakája alkalmából

- Idén megújul a kulturális intézményünk, a munkálatok még tartanak, így esett a választásunk a parkra, mely tökéletes teret adott az estének. Egy másik újdonság, esernyőinstalláció is színesítette a színteret, ugyanis városunk nem mindennapi gyűjteményt örökölt egykori lakosunktól, Havasi Istvántól, aki szenvedélyesen gyűjtötte az esernyőket. Sajnos már nincs közöttünk, így gyűjteményét kiállítjuk, tisztelegve az emléke előtt. Most is az ő esernyőiből kerültek ki a parkba – tudtuk meg Tarné Hajdu Judit kulturális igazgatótól.

A különleges esernyők a Szeretet parkban

Forrás: művelődési ház

A Múzeumok Éjszakáján köszöntőt mondott Dandé Lászlóné alpolgármester, aki gratulált a színvonalas rendezvényhez, hiszen sokan kilátogattak és élvezték az érdekes műsorokat.