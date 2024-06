A Derecske Város Közgyűjteménye idén is csatlakozik a Múzeumok Éjszakájához, a székhelyükön és város könyvtárában várják az érdeklődőket június 19-én és 20-án – osztotta meg közösségi oldalán az intézmény. A múzeumok éjszakája kapcsán egy esti filmvetítésre is várják az érdeklődőket a Közgyűjtemény udvarán. A Derecske egykori életéről készült videómontázs többek között olyan különlegességeket is tartalmaz, mint a derecskei Hősök Emlékszobrának leleplezési ünnepsége 1925-ben, melyen Horthy Miklós kormányzó is részt vett, vagy olyan 20 évvel ezelőtti felvétel a főutcáról, amely az új főtér kialakítását megelőző időszakot jeleníti meg.