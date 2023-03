A húszas évei elején járó Csobor Bence szintén szerencsésnek érzi magát, hiszen a bakelitlemezek között sikerült egy nagy kedvencet találnia a vasárnapi vásáron. – LP-ket kezdtem el gyűjteni, így korábban is voltam már kint, és találtam szívemnek kedves lemezeket. Örülök, hogy ez most is sikerült – fűzte hozzá a fiatalember.

PTZ