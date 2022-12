A Paddy and the Rats nevű ír punkrock kocsmazenét játszó miskolci zenekart, ír művészneveket használó magyar fiatalok hozták létre a 2000-es évek végén. Pénteken este pedig a debreceni Roncsbárban zúznak egy hatalmasat a rajongókkal. Este hét órakor lesz kapunyitás, előzenekar a The Blindmirrors zenekar, majd este 9 órától felforrósítja a színpadot a Paddy and the Rats, azaz végre Portyán a Patkányok! A belépés díjköteles.

