Csaknem húsz éve, hogy Bessenyei Dittát, a fiatal debreceni kötődésű nőt rabul ejtette a mazsorett világa: hatéves volt, amikor első látásra szerelembe esett. Mint elmondta a Haon érdeklődésére, nem tudja, 2003. augusztus 20-án mi játszódhatott le benne, de a Debreceni Virágkarneválon fellépő táncosok produkciója annyira megtetszett neki, hogy azonnal megkérte a szüleit: támogassák az álmaiban, mazsorettes szeretne lenni!

– Szeptemberben el is vittek a beiratkozásra, és onnantól nem lehetett elszakítani a mazsorettbottól, teljesen a megszállottja lettem – hangsúlyozta Ditta, kiemelve: ez egy soha véget nem érő szerelem. – A mazsorett egy nagyon különleges műfaj, amelyben rengeteg kihívás van. A hiedelmekkel ellentétben nem csak a botforgatásról szól, össze kell hangolni a lépéseket, táncmozdulatokat a bottal, s a csapatnak is egyként kell mozognia, hiszen a koreográfiákban nagyon sok alakzatváltozás van. Mi mindig azt mondtuk, hogy ilyenkor egyszerre dobban a szívünk, és talán ez a legszebb az egészben. Különbözőek vagyunk, de a színpadon egy olyan egységet alkotunk, amely semmihez nem fogható. Fél mozdulatokból, elkapott nézésekből értjük egymást, miközben táncolunk – ecsetelte.

Életre szóló barátságokat kötött

A beszélgetés alatt Ditta többször kiemelte, hogy megszámlálhatatlan dolgot köszönhet a mazsorettnek. – Itt lettem kislányból felnőtt, és annyi mindent élhettem meg, amiről más csak álmodik – fogalmazott. A Debreceni Majorette Együttes lett a második családja. Életre szóló barátságokat kötött, amelyek azután is megmaradtak, hogy abbahagyták a mazsorettet. De nemcsak a mazsorettes kis- és nagylányokkal, hanem a szülőkkel is a mai napig nagyon jó kapcsolat ápol, és nem lehet elég hálás azért a rengeteg odafigyelésért és szeretetért, amelyet tőlük kapott.

Bessenyei Dittának hatéves korában a Debreceni Virágkarneválon fellépő táncosok produkciója annyira megtetszett, hogy azonnal megkérte a szüleit: támogassák az álmaiban, mazsorettes szeretne lenni!

Forrás: Bessenyei Ditta-archív

– Ahogyan hálát adok azokért az élményekért is, amiket átélhettem ez alatt a két évtized alatt, hiszen a mazsorett által bejárhattam szinte egész Európát, sok-sok belföldi fellépésünk volt, és szerepelhettem a tévében is. Végül, de nem utolsó sorban, valóra válhatott a kislánykori álmom: 11 alkalommal vonulhattam a virágkarneváli menetben, ezáltal pedig azzá válhattam, akiket én is csodáltam gyerekként – vallotta meg mosollyal az arcán.

Tartás, kitartás és összetartás

– A lányokkal mindig azt mondjuk, hogy a legfontosabb dolgok, amiket kaptunk a mazsorett által, az a három „T”: tartás, kitartás, összetartás – osztotta meg velünk a gondolatait Ditta. Egyénileg mindig ki kellett hozniuk magunkból a maximumot, emellett pedig csapatként is össze kellett dolgozniuk. Többek között a két dolognak a szimbiózisa tette számára olyan különlegessé a mazsorettet.

Sőt, az a megtiszteltetés érte, hogy sok éven keresztül lehetett a csapat tamburmajorja, amely nagy kihívás, hiszen ő állhatott legelöl.

– Mindig kérdezték tőlem, hogy én sosem izgulok? Majd rávágtam: dehogynem! Húsz év után is ugyanúgy remegő kézzel álltam színpadra. Ezen általában mindenki meglepődött, mert elmondásuk szerint ez sosem látszott rajtam. Ebből is látszik, hogy hatalmas magabiztosságot és önfegyelmet is adott nekem a mazsorett. Mindezeket pedig nemcsak a színpadon, hanem az élet sok területén is hasznosítom a mai napig. Ennél nagyobb értéket nem kaphattam volna a tanáraimtól, a DME művészeti vezetőitől: dr. Tóthné Rozsályi Judittól, Jónásné Bacsó Mónikától és Kissné Szabó Beatrixtől – húzta alá.

Bessenyei Ditta a tanáraival, a virágkarneválon

Forrás: Bessenyei Ditta-archív

A mazsorett szerelmese elmondta továbbá: ha röviden összegeznie kellene az elmúlt két évtizedet, akkor ez volt élete legszebb időszaka. – Rengeteg változás ment végbe az elmúlt időszakban, de egy valami mindig állandó volt, mégpedig a mazsorett. Ha boldog voltam, táncoltam örömömben. Ha szomorú voltam, egyből a botot vettem elő. Bármilyen programom volt, minden esetben a mazsoretthez igazítottam azt. Számomra mindig is ez volt a prioritás, de ezt egy percig sem bántam soha – fűzte hozzá Bessenyei Ditta.

Szerencsére a családja és a barátai is elfogadták azt, hogy számára ez a legfontosabb, és támogatták benne. Sőt, a szülei gyakorlatilag ennek szentelték a mindennapokat, hiszen az évek során anyukája is elkezdett mazsorettezni, apukája pedig minden fellépésen ott volt, és a kamera mögött állt, hogy egy perc se maradjon megörökítés nélkül. Náluk nagyobb támaszt nem is kívánhatott volna, és reméli, nagyon büszkék rá.

Potyogtak a könnyei

Kíváncsiak voltunk, hogy van-e olyan kiemelendő élménye, amely meghatározó volt számára, és köthető a mazsorett-pályafutásához.

– Nagyon nehéz választani, hiszen megszámlálhatatlan megható és meghatározó pillanatban volt részem, de amit mindenképp szeretnék kiemelni, az az idei karnevál. Nekem „hivatalosan” ezzel ért véget a pályafutásom, emiatt nagyon szerettem volna, hogy emlékezetes legyen. Azon túl, hogy maga a fellépések és a felvonulás is egyaránt nagyon jól sikerültek – ami már önmagában is nagy öröm számomra – egy csodálatos meglepetésben volt részem. Aki ismer, tudja rólam, hogy nagyon szeretek ajándékozni, meglepetéseket szerezni, ez pedig most sem volt másként. A csapat minden tagjának névre szóló ajándékkal készültem, hogy megköszönjem nekik az elmúlt éveket. Ezt az utolsó fellépés után át is adtam mindenkinek, azonban félbeszakítottak, és az egyik apuka állt elém egy hatalmas képpel, rajta az elmúlt 19 évem pillanataival, és az alábbi szöveggel: „DME a második családom!”– elevenítette fel Ditta.

Bessenyei Ditta és a csoporttársai a 2020-as évzáró fellépésükön

Forrás: Bessenyei Ditta-archív

Potyogtak a könnyei a meghatottságtól. Számára ez volt az a pillanat, amikor végérvényesen megfogalmazódott benne: jó helyen van. Kívánja, hogy mindenki találjon magának egy olyan közösséget, ahova élete végéig tartozhat majd, mert bátran kijelentheti: ennél csodásabb érzés nincs a világon!

Átadja a mazsorett szeretetét

Azt vallja, hogy egyszer mindenkinek abba kell hagynia a mazsorettet. Úgy gondolja, már volt a csúcson, és most eljött az ideje a következő generációnak. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy végleg búcsút intene a botforgatásnak, hiszen ez az élete.

Már 5 éve elvégezte a mazsorettoktatói tanfolyamot, és most úgy érzi, eljött az idő, hogy átálljon erre az oldalra. Minden vágya, hogy taníthasson, és minél több gyermeknek átadhassa a mazsorett szeretetét.

– Mindenkinek ajánlom a mazsorettet, aki szeret táncolni és csapatban dolgozni. Szerintem a mazsorett rengeteg készséget fejleszt, megtanít megannyi dologra, s közben pedig a gyerekek jól érzik magukat. Ezt pedig jobb helyen nem is kaphatnák meg, mint az én örök második családomban, a Debreceni Majorette Együttesben! – emelte ki Bessenyei Ditta.

NE