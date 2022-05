Minden könyv hozzánk tesz valamit – vallja Kutasi Edina, aki immáron hét éve igyekszik népszerűsíteni legkedvesebb hobbiját, az olvasást. A 21 éves debreceni orvostanhallgatónak már csaknem 30 ezer követője van Instagram-oldalán, ahol éppen aktuális olvasmányélményeit osztja meg.

Szeretném hinni, hogy a könyvek és az olvasás sosem megy ki a divatból. Az olvasás szenvedély. Egyre többen tapasztalják meg, milyen felemelő érzés kiszakadni a valóságból és új történeteket megismerni. Aki olvas, az ezer életet él meg

– sorolta, mit is jelent számára ez a tevékenység. Már gyermekként sokat olvastak neki a szülei, imádta a meséket, nagyon hamar megismerkedett a könyvekkel, és azzal az elképesztő világgal, amit a történetek nyújtanak. – A könyvek iránti érdeklődésem valamikor első-második osztályban mélyült el, miután megtanultunk olvasni. Élénken él bennem az emlék, amikor az általános iskolában minden harmadik héten könyvtárba mentünk. Hihetetlen, de mai napig emlékszem ezekre a pillanatokra. Én, mint jó debreceni kisdiák, a Méliusz Juhász Péter Könyvtárba jártam az osztályommal. Egymás kezét fogva, táskáinkban a már elolvasott könyvekkel, izgatottan igyekeztünk a tanár néni után. Ekkor még nagyon hosszú időnek tűnt az odavezető út. Majd miután megérkeztünk, mindenki elvegyülhetett a sorok között. Egy igazi mesevilág, élmény volt ott lenni, olvasni, és ez által újabbnál újabb világokat felfedezni. A könyvtárnak egyébként mind a mai napig lelkes tagja vagyok, gyakran járok és kölcsönzök is, de nem ritka, hogy tanulni is megyek oda – mondta, s mint egy élet írta regényben: Edina története itt kezdődött, s így vált szépen lassan igazi könyvmollyá.

Prioritás kérdése

– Kialakult az olvasási stílusom; a kedvenc könyveim; szerzőim. S ennek apropóján kelt életre az Instagram-oldalam. Teljesen random ötlettől vezérelve csatlakoztam az akkor még nagyon új keletű platformnak számított közösségi médiára. A fotózás hobbiszinten mindig is érdekelt, szeretek alkotni. Így kezdtem el megtölteni a képeimmel az oldalamat. Az évek során, ahogyan egyre többet és többet olvastam, az olvasmányélményeimet is egyfajta naplóként kezdtem el vezetni. Bár van olvasónaplóm, amit kézzel vezetek, ez mégiscsak más. A fotózás és írás nekem egyfajta önkifejezés is. Büszke vagyok arra, hogy blogger vagyok, az olvasás mellett ez a legkedvesebb hobbim. Sok minden köthet össze minket, például a könyvek, vagy éppen Debrecen szeretete – fejtette ki.

Hiszem azt, hogy nincs olyan ember, aki nem szeret olvasni, csak olyan, aki még nem találta meg a számára megfelelő könyveket. Célom, hogy olyan könyveket is ajánljak, melyeket kevesen ismernek, és nem annyira felkapottak. Nem titok, hogy szeretném közelebb hozni a magyar írókat a magyar olvasókhoz, mert sokszor azt tapasztalom, hogy inkább sétálnak oda a bestsellerírók könyveihez, mintsem a kortárs hazaihoz

Sokak fejében az olvasás úgy él, mint valami úri huncutság, amit csak az „időmilliomosok” engedhetnek meg maguknak. Edina példája azonban alátámasztja, ez is csak egy tévhit. Orvostanhallgatóként elsőként a tanulmányaira koncentrál, vizsgaidőszakban például nem jut ideje regényeket olvasni. A szorgalmi időszakban általában esténként olvas, televíziót ritkán néz, és a közösségi médiában sem görget céltalanul. Az Instagram mellett Don’t forget to smile and read nevű blogját gyarapítja újabb és újabb könyvélményeivel. Szívesen olvas szépirodalmon belül szórakoztató irodalmat, romantikus, lélektani és fejlődésregényeket, krimiket, verseket, novellákat és orvostudománnyal kapcsolatos könyveket, memoárokat. Kedvenc könyve igaz történeten alapul, Ron Hall, Denver Moore és Lynn Vincent: Ugyanúgy más, mint én című regénye egy modern rabszolga, egy nemzetközi műkincskereskedő és az őket összekötő hihetetlen asszony életútját tárja az olvasók elé.

Edinával arról is szót ejtettünk, hogy a 709 darabból álló könyvgyűjteményének nem csak az eszmei értéke magas; egy-egy könyvért manapság mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Ám tudatos vásárlónak vallja magát, gyakran jár könyvtárba, figyeli az akciókat, és recenziós példányokat is szokott kapni. Ma pedig már a családjának sem kell törni a fejét azon, vajon milyen ajándékkal lepjék meg.

