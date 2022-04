2012., április 13., péntek. Fontos dátum ez mindenkinek, aki az elmúlt tíz évben vendége vagy fellépője volt Debrecen egyetlen romkocsmájának és legnépszerűbb szórakozóhelyének. A klub nemsokára tízéves, a Napló ebből az alkalomból a Roncsbár vezetőit, Fejes Tamást és Bernáth Csabát kérdezte a hely múltjáról és a szülinapi buli részleteiről. Még a beszélgetésünk előtt leszögezik: a sikersztori hátterében egy harmadik szereplő, dr. Paróczai Bernadett neve is ott van, aki szürke eminenciásként a háttérben legalább annyit tesz hozzá a munkához, mint ők.

Megtudtuk, hogyan tervezik Debrecen legmenőbb klubjának jövőjét, számíthatunk-e a jövőben nemzetközi sztárokra, de beszéltek arról is, hogyan lehet egy évtizedig telt házat csinálni Debrecenben, és mit keresnek a Roncsban a bámészkodó távol-keleti turisták.

Nem a divat, az ember számít

A legfontosabb elképzelésünk az volt, hogy legyen Debrecenben egy romkocsma – kezdi Fejes Tamás, amikor az indulásról kérdezzük. Az volt a célkitűzésük, hogy ne legyen célközönség, de egy kimondott társadalmi réteg sem, akit megszólítanak. Ehelyett inkább egy olyan közeget próbáltak megteremteni, ami mindenkinek szól. Más vendéglátóhelyek tulajdonosai általában egy trend vagy egy adott koncepció mentén gondolkodnak. Mindig vannak aktuális kinézetű helyek, ezek gyakorlatilag egy kaptafára követik a divatot, és három-négy évenként cserélődnek, 80 százalékban a fiataloknak szólnak, mivel ők vannak legtöbben az éjszakai életben. Megfeledkeznek viszont egy olyan rétegről, akik nem találnak maguknak törzshelyet, a Roncsbár alapítói viszont már a tervezéskor emberi léptékben gondolkodtak, és úgy döntöttek:

ugyanúgy szólnak a huszonévesekhez a zenés helyeikkel és a koncertjeikkel, mint a 30, 40, 50-es korosztálynak.

Ahogy sokféle zenei stílus, sokféle társadalmi hátterű ember törzshelye is a Roncs. Senkit nem különböztetnek meg, ezért van az, hogy itt a jómódúak, az egyetemisták és a melósok is ugyanúgy tudnak szórakozni.

Forrás: Czinege Melinda

Tudatos arctalansággal

A stílus maga az ember, ez többszörösen is vonatkozik nemcsak a belső enteriőrben, de a heterogén közösségében is eklektikus romkocsmára. Ahogy az elmúlt évtized, a statisztikák is a Roncs létrehozóit igazolják: rengeteg embernek vált a törzshelyévé, és a debreceni szórakozóhelyek közül a debreceni Roncsbárba járnak a leglojálisabb és a leghűségesebb törzsvendégek. A debreceniek szerint is ez az a hely, ahová egyedül is szívesen bejönnek, mert tudják, hogy úgyis találkoznak valakivel, akit ismernek.

A berendezés romos, ugyanakkor laza otthonosságot sugall, folyamatosan megújul és frissül is a dekoráció. Hónapról hónapra beépítenek valami újat, vagy azért, mert ellopták, vagy mert amortizálódik. Ebben a környezetben nem kell feszengeni vagy megfelelni, csak hátradőlni és szórakozni a barátokkal, ellentétben az elit szórakozóhelyekkel, ahol, még ha dresszkód nincs is, de a divat diktálja szinte azt is, hogy milyen pózban ül valaki a párpulthoz.

Bernáth Csaba kitért a Roncs sikerének háttérmunkáira is.

A hely berendezésével el tudtuk érni, hogy mintha másik világba lépne az ideérkező, teljesen ki tud kacsolni, mert minden helyiség más-más hangulatot kölcsönöz. Ezért is alakulhatott ki egy óriási törzsvendégbázis, akik nyitástól zárásig itt vannak. Nagy hangsúlyt fektetünk a higiéniára, az étel-ital minőségére, valamint a biztonságra. Egy hétvégén több mint negyven embert foglalkoztatunk azzal a céllal, hogy biztonságban és nyugodtan szórakozhassanak a vendégeink

– sorolta.

Társadalmi szerepvállalás és debreceniség

A koncerteken kívül biciklivásár, kézműves termelői vásár, ruhacserebere, tetoválókiállítás, ételosztás, sőt, ketrecharc is volt a Roncs 10 éves történetében. Debrecen fejlődő turizmusa miatt a távol-keletiek úgy járnak a klubba, mintha múzeum lenne.

– Mindenben, mi a városnak fontos, igyekszünk részt venni. Együtt dolgozunk az Tourinformmal, a Rocksulival, de helyet adtunk nemrég a Made in Debrecen Fesztiválnak, részt vettünk az '56-os forradalom emléknapján is. A kultikus 491-es villamos is Debrecent jelképezi, igaz, évekkel ezelőtt csaknem 10 óra kellett hozzá, míg állandó helyére gurítottuk a város régi villamosát – osztotta meg Bernáth Csaba.

Tankcsapda-koncert a Roncsbárban, a Made in Debrecen Fesztiválon | Forrás: Napló-archív

Bővülés a térben, szintlépés az attrakciókban

Az elmúlt tíz évben több mint 500 koncertnek és 1200 élőzenei produkciónak adott otthont, de volt olyan év is, hogy országos szinten a 3. legnagyobb csapoltsör-fogyasztó hely volt a Roncs.

Most bővítést terveznek, ezzel tematikusabban kezelve a vendégeket, de nemcsak négyzetméterben, hanem a koncertterem méretében is szeretnének fejlődni. Tervezik, hogy nemzetközi sztárfellépőket is hívnak, ehhez viszont a 400-as kevés, 650 férőhelyes koncerthely kell. – Debrecennek kijár, hogy ne Budapest után kullogjunk, hanem a fővárossal konkurálva méltó kulturális tevékenységet tudjunk végezni. Nem titkolt vágyunk az sem, hogy a nemzetközi koncertjeikkel Szegedtől Békéscsabáig, Nyíregyházától Miskolcig hirdessük meg a programokat, megszólítva a keleti régiót és Nagyváradot.

A Roncsbár lesz az első hely Magyarországon, ami rocktörténeti múzeumnak ad majd helyet, ehhez a kapacitásbővítésre emiatt is szükség van, mivel az új funkcióhoz más kulturális attrakciók is társulnak majd

– tették hozzá.

Gyertyafújás, Roncs-módra

2012. április 13. péntek. Ezen a napon született meg hivatalosan a Roncs, az első fellépő a már hivatalosan is megnyílt klubban a Magna Cum Laude volt. Előtte, a nulladik napon egy rögtönzött Tankcsapda-koncerten mutattuk be Sidit a közönségnek – idézte fel a zenekar dobosa.

A 10. jubileumi bulin április 15-én, pénteken a Fish! és Lofti Begi lép színpadra, a zsúr vendége lesz, Ganxsta Zolee, az Ivan & The Parazol, Siska Finuccsi és Mészáros Dóri, Bochkor Gábor, Kara Misi a Magnából, Jimmy a Kowalskyból, lesznek meglepetéssztárok és játékok, de egész napos italakció is Debrecen leglazább és legbarátságosabb szórakozóhelyén.

SZD