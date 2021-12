A kamarazenekar Pjotr Iljics Csajkovszkij népszerű romantikus melódiái, a Pezzo Capriccioso és a Nocturne mellett egy kortárs művet is műsorára tűz: a finn Aulis Sallinen kortárs technikákat is ötvöző, dallamos művei közül az egyik legjátszottabb a szólócsellóra és vonószenekarra komponált Kamarazene III, azaz a felcsendülő, Don Juant és Don Quijotét megidéző táncsorozat (The Nocturnal Dances of Don Juanquixote) – emlékeztet a közlemény.

Fenyő László (középen) Telemann, Sallinen, Csajkovszkij és Schönberg darabjaiból ad koncertet | Fotó: MW-archív