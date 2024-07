Egy hajdúdorogi vállalkozás végezheti a görbeházi általános iskola, valamint a szociális központ és a művelődési ház épületének energetikai korszerűsítését – tudatta a Közbeszerzési Értesítő július 2-ai száma. Az iskola felújítására 17, a szociális épület és a művelődési házéra 13 ajánlat érkezett. Mindkettőt ugyanaz a hajdúdorogi cég nyerte el, összesen nettó 72 millió 163 ezer forintért.

A művelődési ház külsejét is modernizáltatja Görbeháza önkormányzata

Forrás: Napló-archív

Az önkormányzat beruházásában az általános iskola épületén többek közt ablakokat cserélnek, a meglévő belső vakolatokat a szükséges helyeken pótolják, javítják. A földszint belső függőleges felületén háromszori lélegző festést készítenek a kivitelezési munkát érintő helyeken. A zárófödém hőszigetelését üveggyapot hőszigeteléssel látják el, alatta a teljes felületen párazáró fóliát terítenek. A külső homlokzaton új hőszigetelés készül. A napközi épületén 650 négyzetméternyi szigetelést helyeznek fel, a korhadt bádogos elemeket elbontják és cserélik, az ereszdeszkázatot javítják, a meglévő belső vakolatokat a szükséges helyeken pótolják. A földszint belső függőleges felületen a leszerelt konvektorok helyén háromszori lélegző festés készül. A függő ereszcsatornákat szükség szerint cserélik vagy toldják. A csatornavasakat és lefolyóbilincseket cserélik.

A hőszigetelés a fentihez hasonló módon készül, a külső homlokzat felülete kőporos kapart vakolatot és új hőszigetelést kap. Akadálymentesítéshez a meglévő rámpa falát kintebb hozzák és kiszélesítik.

Görbeháza művelődési háza is megújul

A szociális épületnél többek közt új nyílászárókat építenek be. A nyílászárók cseréje, konvektor kivezetések megszüntetése és az akadálymentes WC kialakítása során kialakult belső vakolati hibákat javítják, a földszint belső függőleges és vízszintes felületen háromszori lélegző festést készítenek. A függő ereszcsatornákat cserélik, toldják ahol szükséges. A hőszigetelés és külső vakolás a napközi épületéhez hasonlóan készül.

Újulnak az épületek Görbeházán

Forrás: Napló-archív



Ez a munkarész tartalmazza a művelődési ház külsejének modernizálását is, melynek belső fejlesztése másik projekt keretében történik meg. Az épület héjazatát átvizsgálják és a szükséges helyeken pótolják. A függő ereszcsatornákat cserélik vagy toldják, és lefolyó csöveket építenek be, ahol kell. Hálózatra visszatápláló napelemes energiatermelő rendszert is kiépítenek.