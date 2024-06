A megnyitón Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere elmondta, Debrecen gazdaságfejlesztésében egyre inkább fontos szerepet kaptak a külföldi beruházók, de a város vezetősége úgy látta, az üzleten kívül az élet más területeire is, mint például a kultúra és az oktatás, hangsúlyt kell fektetni. – Ezért is alapítottuk meg nemzetközi iskoláinkat, az International School of Debrecent és a Deutsche Grundschule Debrecent, amik sikeresnek bizonyultak. Bízom benne, hogy ez a találkozóhely is egy igazi sikertörténet lesz, hiszen egymás megértéséhez elengedhetetlen megismerni egymás kulturális hátterét, és a klub kiváló lehetőséget nyújt a beszélgetésekhez – fogalmazta meg.

Forrás: Kiss Annamarie

Az OTT-HOME nem csak a külföldiek otthona

– Az a célunk, hogy a Debrecenbe érkező külföldi dolgozóknak és családjaiknak biztosítsunk egy helyet, ahol találkozhatnak egymással és informálódhatnak Magyarországgal és Debrecennel kapcsolatban. De nemcsak a külföldieket látjuk szívesen, hanem azokat a debreceni lakosokat is, akik szeretnének nyelveket tanulni és új kultúrákat felfedezni – ismertette az OTT-HOME küldetését Geert Loosen, a Deutsches Kulturforum kulturális menedzsere.