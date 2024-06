Az egykori Állami Maróthi György Tanítóképző (az Ady Endre Gimnázium jogelődje) 1959-ben érettségizett, IV.A osztálya tartotta hagyományos osztálytalálkozóját június 13-án. A 18 fős osztályt ez alkalommal is sokan képviselték, még a 93 éves Pusztai Ferenc tanár úr is jelen volt. A résztvevők a debreceni Kossuth téren találkoztak, majd a Nagytemplomban emlékeztek meg már elhunyt osztálytársaikról. Értük szólalt meg csütörtök délelőtt a Rákóczi-harang is.

Osztálytalálkozót tartott Debrecenben az egykori Állami Maróthi György Tanítóképző

Forrás: Czinege Melinda