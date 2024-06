Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a fesztivál hétfői budapesti sajtótájékoztatóján rámutatott: amióta a katonaság, katonáskodás létezik, azóta létezik katonazene is. Egyéb kommunikációs eszköz, tárgyi és rádiókapcsolatok hiányában a csatában nagyon fontos feladata volt a zenének és a zenészeknek egyaránt. A katonazene harcra hívott, buzdított, lelkesített, a veszteségekre vigaszt nyújtott és emléket is állított a hősöknek – írja az MTI.

Emlékeztetett arra, hogy napjainkban nagy sikerrel rendeznek szerte az országban katonazenekari fesztiválokat. A mintegy 600 zenészt felvonultató Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál az idei év egyik legnagyobb szabású rendezvénye: a két magyar katonazenekar mellett tíz országból is érkeznek zenészek az eseményre – hangsúlyozta Vargha Tamás. Megjegyezte, hogy a cívisvárosban a négynapos fesztivál lehetőséget ad arra is, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség megismertesse a résztvevőkkel a katonai hivatást: július 6-án hangtechnikai eszközeit mutatja be és fegyverbemutatót is tart a honvédség.

Kitért arra is, hogy toborzópontot is létesítenek az eseményen, amely reményeik szerint fontos állomása lesz a Magyar Honvédség napokban indított tartalékos toborzókampányának.

A katonazenekarok hosszú évtizedek óta működnek

Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere a sajtótájékoztatón felidézte, hogy a Magyar Honvédség katonazenekarai 1896 óta működnek. Mint mondta, a mai katonazenekarok előtt sem műfajbeli, sem szakmabeli akadályok nincsenek.

A Nemzetközi Katonazenekari Fesztivált 1977 óta rendezik meg a hajdú-bihari megyeszékhelyen – emlékeztetett rá Balázs Ákos Debrecen alpolgármestere. Kiemelte, a kezdetektől az a célja a rendezvénynek, hogy a kulturális élmény mellett népszerűsítse a honvédséget és bemutassa a katonai hagyományokat.

Az elmúlt évtizedekben Európa szinte valamennyi hadseregének egy-egy zenekara vendégeskedett Debrecenben. Ahogy maga a cívisváros is, a seregszemle is egyszerre szimbóluma a tradíciónak és a megújulásnak – fogalmazott az alpolgármester. – A régi alapokra építve egy szélesebb közönség számára is vonzó eseményt szeretnénk megvalósítani, amelynek középpontjában nemcsak a katonazene, hanem a teljes, megújuló Magyar Honvédség áll – hangsúlyozta Balázs Ákos.