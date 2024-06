Hajdúböszörményben hivatalosan nincs állatkert, ennek ellenére már-már vadasparkká lehetne nyilvánítani a várost. A lakosságszámra levetítve ugyanis valamilyen oknál fogva feltűnően nagy számban tűnnek fel egzotikus állatok a közterületeken, lassan több az utcákon a díszállat és a kószáló jószág, mint a hangos motoros.

Legalábbis ez a tanulsága a Böszörményben hallottam Facebook-csoportnak, ahol egyre sűrűbben bukkanhatunk az utóbbi időkben olyan bejegyzésekre, amelyben különös állatokat fotóztak a helyiek.

A napokban egy díszes tollazatú, színpompás, papagájszerű madár tűnt fel az egyik lakó kertjében. A kép tanúsága szerint meglehetősen tikkadt volt már, szerencsére a Rozella nevű szárnyasért még aznap jelentkezett a gazdája.

Rozella szerencsére végül hazakerült

Május végén egy pávát kapott lencsevégre a böszörményi csoport egyik tagja a szomszédja házának tetején, néhány héttel korábban pedig egy póni tűnt el a környékről. Ugyanebben a hónapban az a kecske csalt mosolyt a lakók arcára, amelyikről az terjedt el, hogy egy csekket szeretett volna befizetni, ugyanis feltűnően kíváncsian ágaskodott az áramszolgáltató ablakánál. Szintén tavasszal pedig egy vadászgörényre is figyelmes lett az erkélyről egy lakó.

Páváskodás egy hajdúböszörményi háztetőn

Boldogan ért véget Ludmilla, a bütykös liba eltűnésének izgalmas története is: a rendőrök vitték haza tavasszal.

Ludmillát már égen-földön kereste a gazdája

Néhány éve pár süldő szőke mangalica tartotta rettegésben a hajdúsági várost. Volt, hogy a szökőkútban hűsölt egyikük, vagy épp a játszótéren és az úttesten is látták őket. Az elmúlt években számos papagáj is feltűnt a városban, volt, hogy egyszerre nyolc madár is elszabadult egy röpdéből. Emellett sajnálatosan számos macska és kutya is elkerül otthonról Böszörményben.

Segítségre szorulhatnak az elszabadult állatok

Szerencsére ezek az állatok nem veszélyesek, az emberek leginkább az egészségi állapotuk miatt aggódnak. Nagyobb riadalmat kelthetne egy elszabadult csörgőkígyó vagy egy olyan eset, amely szerkesztőségünk egykori tagjával megtörtént: az erkélyén álldogálva egy szőrös madárpókot pillantott meg, amelyik feltehetőleg a szomszéd terráriumából szökött meg.