Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke

Forrás: Kiss Annamarie

A képzések jelentőségére is kitért, mint elmondta, a helyi vállalkozókkal együttműködve mérik fel, milyen erőforrásokra van szükség, Bárándon és a környékén az igények tükrében akár különböző gyakorlóhelyek is létrejöhetnek. – Báránd ezzel a projekttel mások számára is követendő példává vált – jelentette ki Pajna Zoltán.