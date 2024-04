Az esetről az egyik országos televízió osztott meg felvételeket a napokban, amely szerint egy nyírlugosi pár egy sérült gólyát próbált meg ellopni, miközben egyikük száját elhagyta egy mondat: „Lehet, hogy lesz belőle egy húsleves.” Dr. Déri János, a Hortobágyi Madárkórház igazgatója öntött tiszta vizet a pohárba.

A történet azonnal önálló életre kelt, az országos média teljes vertikuma számolt be a felháborító esetről, miszerint majdnem fazékban végezte a szerencsétlen madár, sőt mi több: Je suis nyírlugosi gólya! Nem véletlen tehát, hogy szerkesztőségünk látóköréből sem került ki a sérült állat, amely előbb a Madárkórház Alapítvány Debreceni Madármentő Állomására, majd a Hortobágyi Madárkórházba került ápolásra.

Nyírlugosi gólya és a madármentők viadala

Dr. Déri János, a madárkórház igazgatója nagy levegővétel kíséretében indította mondandóját, amikor arról érdeklődtünk, hogyan halad a nyírlugosi gólya rehabilitációja. Megállapítjuk, hogy a legjobbkor telefonáltunk, hiszen ő is pont most fogalmaz egy írást, amely a helyzetet hivatott tisztázni.

Úgy tűnik ugyanis: nem akarta senki sem megenni a gólyát, legalábbis nem azok, akik az elhíresült videófelvételen megjelentek. Déri János elmondta, hogy két szálon indult el azon az estén az állat mentése, ez okozhatta a galibát.

A sérült gólyára – amelyet időközben Cukorfalatnak keresztelt Déri János unokája – többen is felfigyeltek a településen. Az első telefonhívás este 9-kor futott be a madárkórházhoz, miszerint egy kába, bukdácsoló gólyát találtak egy oszlop közelében Nyírlugoson. Miután a hívó azt is elmondta, hogy a környéken sok a kóbor kutya, a madárkórház munkatársa azt javasolta, hogy ha tudják, egy pléddel letakarva próbálják meg befogni az állatot, hogy ne tegyen magában nagyobb kárt és helyezzék biztonságos helyre a szakemberek kiérkezéséig. Igen ám, de nagy gólyaszeretőek lehetnek a nyírlugosiak, ugyanis befutott egy újabb telefonhívás egy másik állatmentő szervezethez, amelyben szintén a sérült madárról érkezett bejelentés, a hívónak azonban ott azt mondták, hogy mivel a gólya védett állat, ezért ne próbálják meg befogni, az a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársainak feladata.

A konfliktus tehát itt kezdett el kicsúcsosodni, az egyik betelefonáló egy pléddel próbálta letakarni és biztonságos helyre vinni az állatot, miközben elhangzott a „leveses” mondat, amely Déri János szerint arra irányult, hogy abban az esetben lesz húsleves az állatból, ha nem lépnek közbe, ha magára hagyják a madarat. A másik fél azonban a jogszabályokat követve próbálta visszatartani a „gólyatolvajokat” arra hivatkozva, hogy csak szakemberek foghatják be azt. Az eset végül azzal végződött, hogy megjelentek a rendőrök, de a madárkórház vezetője szerint már a helyszínen sikerült tisztázni a történteket.

Cukorfalat felépülése jól halad

Forrás: Dr. Déri János-archív

A gólyák élete nem csak játék és mese...

Cukorfalat mellesleg jól van, szépen halad a felépülése. Megtudtuk róla, hogy nem helybéli gólyáról van szó, a fiatal hím valószínűleg egy fészket próbált meg elfoglalni, ekkor keveredhetett csetepatéba egy helyi gólyacsaláddal, így szerezhette a sérülését, amelyet végső soron egy vezeték okozott. Az idősebb, tapasztalt gólyák ugyanis elkerülik a kábeleket – részletezte Déri János.

A nyírlugosi gólya, amennyiben továbbra is rendben halad a felépülése, 1-2 héten belül röpképes lesz és elhagyhatja a madárkórházat. A szakembertől azonban azt is megtudtuk, hogy bár a mostani eset kivétel, a helyzet a gólyák szempontjából nem ennyire rózsás.

A Földközi-tenger keleti medencéjében és a Közel-Keleten aktívan vadásszák a fajt, de hazánk egyes területein is jellemző, hogy rálőnek, elejtik a gólyákat, hogy aztán megegyék azokat. A fehér gólya hazánkban fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke százezer forint.