Vranyecz Artúr volt a vendége a Hír FM debreceni magazinműsorában. A Csokonai Nemzeti Színház - Debrecen színművésze csaknem 25 éve tagja az intézménynek, és számtalan szerepben láthattuk már, akár a színpadon mint színész, akár a másik oldalon, rendezőként. Most azonban egy kicsit megismerkedhetünk egy másik oldalával is – a középiskolás korától egészen a Debrecenhez kötődő szeretetéről is vallott. Emellett kitértünk arra is, hogy alig várja, hogy újra egyetemre mehessen, azonban most tanári szerepben.

