Szombat estére ünnepi díszbe öltözött a hajdúszoboszlói Árpád Uszoda, itt tartották ugyanis a Város Bálját. Mivel a fürdővárosban most is dübörög a turizmus, ezért ez az ünnepi esemény „kiszorult” a szállodákból, ez azonban nem vett el a bál fényéből és az adakozásnak sem vetett gátat. Ez már a harmadik jótékonysági bál a sorban – emlékeztetett Czeglédi Gyula polgármester köszöntőjében. Felidézte, az első alkalommal a befolyt összeggel a helyi művészeti iskolát segítették, majd a pandémia miatt egy év kihagyás után, a tavalyi bál bevételéből két óvodában – az egészségtudatos nevelés jegyében – sószobát alakítottak ki.

Idén is a gyerekek, pontosabban a rászoruló gyerekek megsegítése mellett döntöttek: táboroztatásra fordítják a pénzt.

A fürdőváros első embere portálunknak elmondta, azok a vállalkozók vannak itt most is, akikre egyébként évek óta számíthatnak, legyen szó bármilyen közösségi megmozdulásról.

Tavaly amikor megérkeztek az első ukrán menekültek Szoboszlóra, már az első napokban, az első felhívásra Katona Imre és Szilágyi Gábor az ügy mellé álltak, ők most is itt vannak, de bővült a kör, hiszen jelen vannak a Leier és az Opusz Titász képviselői

– vette sorra a teljesség igénye nélkül Czeglédi Gyula, kiemelve, a bálon további nagy vállalkozók egyaránt részt vesznek. – Nyilván itt van a Hungarospa, az önkormányzat saját tulajdonú cége, maga a rendezvény is alapvetően nekik köszönhető, hogy most ebben az időszakban, ilyen szép körülmények között meg tudjuk tartani. A Hungarospa is rendkívül nagylelkűen adakozik, azonnal lehet rájuk számítani, azon túl is, hogy hátukon viszik a város turizmusát – méltatta a cég tevékenységét.

Nehéz sorsok

Amikor arról kérdeztem a polgármestert, miért éppen a táboroztatás lett a bál célja, kifejtette, az elmúlt évben nagyon sokat tettek a Szoboszlóra érkezett menekültekért, s most úgy döntöttek, hogy a város valamivel nehezebb sorsú gyerekeire is több figyelmet kell fordítani.

A magam részéről úgy érzem, hogy a város szociális hálója nagyon erős, amit most szervezünk, az egy plusz kínálat lesz majd a szünidőben a gyerekeknek, mert egyébként a nehéz sorsú gyerekek nyaranta rengeteg lehetőséget kapnak a helyi vállalkozóktól, sokféle nyári programot és tábort szervezünk nekik

– tudatta.

Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében rámutatott, amikor jövőt tervezünk, a gyerekekre meg inkább oda kell figyelni, hiszen néhány év múlva ők lesznek az ilyen események részvevői, szervezői. A Haonnak úgy fogalmazott, Hajdúszoboszló egy vendégszerető hely, de természetesen itt sincs mindenkinek kolbászból a kerítés, vannak olyan családok, akik fokozott odafigyelést igényelnek. Jó programok vannak iskolaszerte, de sose baj, ha a helyi közösség megmutatja azt az erőt, hogy oda tud figyelni azon családoknak a gyerekeire, akik nem képesek egy nyári vakációt finanszírozni – vallja Bodó Sándor. Hozzátette, az is nagyon fontos, hogy akik segítenek, segíteni tudnak, azok egy közösséget próbáljanak meg alkotni.

– Hajdúszoboszlón a közösségépítés egy különösen fontos feladat, mert itt azért jól menő cégek, vállalkozások működnek, sokkal szegényebb települések is vannak az országban, környezetünkben. Amikor van valamilyen szintű anyagi biztonság, mellé mindig jó, ha van egy közösségi erő. Ezt az utóbbi években tudtuk építeni úgy, ahogy szeretnénk, aminek az a látszata, hogy a környező települések polgármesterei, vállalkozói is el mertek jönni.

Nagyon nagy szó, hogy ezek a települések számíthatnak egymásra – utalt arra, hogy többek között Kaba, Nádudvar és Ebes polgármestere, valamit Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke is jelen volt a szoboszlói bálon.