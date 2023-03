Többek között az űreszközgyártás és űrkommunikáció területén tervez együttműködést a Debreceni Egyetem és az űriparra szakosodott nemzetközi vállalat, a Thales Alenia Space. A cég és az egyetem képviselői csütörtökön az intézményben folytattak megbeszélést a közös munka lehetőségeiről – tudatta közlésében az intézmény.

A Debreceni Egyetem évek óta kiemelten foglalkozik űrkutatással, a Tématerületi Kiválósági Program egyik legjelentősebb projektje, a DE-SPACE is ehhez kapcsolódik.

– A vizsgálatok többek között olyan, az űripari alkalmazás lehetőségét is jelentő területekre terjednek ki, mint az űrtelemedicina, az űrmezőgazdaság, az űrgyógyszerészet, az űrélelmezés. Például folyamatosan zajlanak az űrpaprika vizsgálatai, a különböző fajták összehasonlító elemzései. A debreceni kutatócsoportok a kozmikus sugárzás és a mikro-gravitáció űrhajósokra gyakorolt hatásával, valamint a hosszútávú tartózkodás feltételei és következményei mellett az űrből származó földmegfigyelési adatok feldolgozásával is foglalkoznak – ismertette Csernoch László tudományos rektorhelyettes a Thales Alenia Space vállalat képviselőivel a csütörtöki megbeszélésen.

A DE TTK kezdeményezésére, a Debreceni Egyetem űrkutatás területén végzett eredményeit elismerve, az űripar területén a világ élvonalába tartozó nemzetközi vállalat a jövőbeni szakmai együttműködés lehetséges területeit kívánja meghatározni. Ezért utazott Franciaországból és Olaszországból egy-egy vezető szakértő Debrecenbe.

Forrás: unideb.hu

– Már korábban is hallottunk az egyetemen zajló és cégünk érdeklődési és fejlesztési profiljába is illeszkedő kutatásokról. Ezekre alapozva keressük a Debreceni Egyetem szakértőivel jövőbeni együttműködésünk mindkét fél számára legelőnyösebb területeit. Most elsősorban a sugárzásvédelemmel kapcsolatos közös munka lehetősége miatt látogattunk el az intézménybe. Ez manapság egy nagyon fontos terület az emberes űrrepülés számára, de tudnunk kell azt is, hogy mi történik egy űreszköz elektronikai egységeivel, ha azokat sugárzás éri, hogy lehet a károsodásokat kivédeni, hosszú időre szavatolni a megbízható működést a világűrben. Ez lehet a jövőbeli együttműködésünk egyik legfőbb területe, akár közös tervezéssel, gyártással – mondta a Thales Alenia Space európai együttműködési igazgatója.