Már kora reggeltől hatalmas érdeklődés fogadta vasárnap a Nagyerdei Stadion parkolójában megrendezett régiségvásárt. Mintha nem is kéthetente, hanem egy esztendőben csak egyszer rendeznék meg a számos korszakot tükröző piacot.

Forrás: Molnár Péter

A tömeg ellenére a vásárlóerő visszafogott, az árusok szerint sokan csak nézelődnek. Azt viszont örömmel: a nosztalgia, a csodálat és a gyermeki érdeklődés vegyült az arcokon. Az emberek számára láthatóan van vonzereje az értékes ritkaságoknak, nagyszülők házából ismerős eszközöknek, régi bútoroknak, amihez hasonló egyetlen üzlet kínálatában sem szerepel.

Forrás: Molnár Péter

A régiségvásárban aztán mindenféle korosztály megfordul, a fémpénzeket vizsgáló tinédzserektől a bakelitlemezeket lapozgató idősekig, a gyermekes családok is találnak valami csodálnivalót.

Nem csak régiséget találni az asztalokon és a földre terített ponyvákon. Habár a vásárban a város ismert régiségkereskedői is kipakolják ritkaságaikat, és valódi antik kincsekhez is hozzá lehet jutni, retró csecsebecsék és egészen újszerű áruk is felbukkannak.