A debreceni DAB-székházban gyúlt össze az 1996-ban alakult Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület tagsága a 2022-es év munkájának értékelésére és a 2023-as évfeladatainak megbeszélésére.

Fülöp Mihály elnök ismertette az elmúlt évben végzett munkát. A már 200 főt számláló közösség létszáma évről évre gyarapodott. Ma már a vármegyén, de az országhatáron túl is ismerik a közösség tevékenységét. Ez annak is köszönhető, hogy évenként több település pedagógusközösségeivel veszik fel személyesen is a kapcsolatot.

Az egyesület legértékesebb tevékenysége a Pedagógusok arcképcsarnoka című kiadvány megjelentetése. Az elmúlt évben már a XXI. kötet jelent meg. Nem véletlen, hogy a kiadványok bekerültek a Megyei Értéktár gyűjteményébe.

Az idei 2023-as év munkatervben az egyesület folytatni kívánja a tagság létszámának növelését. Az elhunyt pedagógusok élettörténetének további megörökítését a Pedagógusok arcképcsarnoka következő kötetében. Nem marad el a hazai és külföldi tanulmányi út megszervezése sem, mely a kikapcsolódás mellett a tagság létszámának növelését is szolgálja.

A beszámolók elhangzása, a hozzászólások meghallgatása után Fülöp Mihály egyesületi elnök bejelentette, hogy

11 évi tevékenység után lemond elnöki megbízatásáról.

Ezután többen szóltak a leköszönő elnök eddigi munkájáról. Kihangsúlyozták, hogy Fülöp Mihály szorosan együttműködve az elnökség tagjaival, támaszkodva a tagság javaslataira, eredményes munkát végzett az egyesület irányításában.

Utódját dr. Cs Nagy Gábor pedagógus személyében egyhangú beleegyezéssel választotta meg a tagság.

Dr. Cs Nagy Gábor tanár 1969-ben kezdte tanári életpályáját. A KLTE tanára, majd 1978-ban a Vegyipari Szakképzőiskola igazgatója. Szakmai munkájának legnagyobb elismerése a Rácz Tanár Úr életműdíj.

Dr. Cs Nagy Gábor megválasztott elnök megköszönte a megjelentek bizalmát, elmondta a megjelenteknek, hogy folytatni kívánja elődei elképzeléseinek megvalósítását. A jövőben is támaszkodni fog az elnökség tagjainak hozzáértő és lelkiismeretes munkavégzésére. Továbbra is bízik a pedagógustársadalom alkotó tevékenységében, melynek eredménye a pedagógusok arcképvázlatának a továbbfolytatásában történik.

Vmirjáncki József