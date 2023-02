Komplex ösztöndíjrendszerrel segíti az intézmény hallgatóit és dolgozóit a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be az intézmény vezetői. – Jelenleg a 10 ezret is meghaladja azon hallgatók száma, akik doktori képzésen vesznek részt az országban, közülük pedig több mint 1300 fő tanul Debrecenben. Örömtelinek tartom, hogy az alapítvány és az egyetem valóban számít a jövő kutatóira.

A mai változó világban a legnagyobb érték a kiszámíthatóság, ez az ösztönzőrendszer pedig pont ezt nyújtja

– hangsúlyozta az eseményen Molnár Dániel, a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke.

– Egy olyan támogató programot állítottunk össze, amely reményeink szerint a fiataloknak és az itt lévő minősített oktatóknak is egyedülálló lehetőséget biztosít. A társadalom és a gazdaság számára is fontos, hogy megtaláljuk a kiváló szakembereket. A programot azért alakítottuk ki, hogy a felsőoktatásban csak a legkitűnőbbek maradjanak annak érdekében, hogy a hallgatók számára a legmagasabb tudásszintet tudják majd nyújtani. Célunk továbbá az is, hogy a régióban született tehetségeket itt tartsuk – fogalmazott a sajtótájékoztatón Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A kiválósági programba bekerülő hallgatóknak az egyetem állásajánlatot kínál majd. A kiválasztási rendszer éppen ezért rendkívül szigorú lesz, hogy valóban csak azok az elkötelezett hallgatók maradjanak az intézményben, akik úgy gondolják, hogy minősített oktatóként az életpályájukat itt szeretnék eltölteni.

Az egyetem azonban nem csak a hallgatókról szeretne gondoskodni, ezért professzori ösztöndíjat is indítanak. Ebben évente olyan dolgozók részesülhetnek, akik a tudomány valamely területén maradandót alkotnak. – Ez a támogatás azoknak a pályafutásuk vége felé lévő, 70 éven felüli professor emeritus címmel rendelkező munkatársaknak szól, akik tudásukkal, kapcsolatrendszerükkel segítik az utánpótlás fejlesztését, valamint az utánuk jövő fiatal és középkorú kollégákat, hogy ők is kiváló eredményeket érhessenek el – tette hozzá prof. dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja.

Prof. dr. Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese kitért arra, hogy Magyarország számára alapvető fontosságú lesz, hogy olyan területeken fejlődjünk, ahol a hozzáadott érték a lehető legnagyobb. – Ehhez olyan innovációra képes kiművelt emberfőkre van szükség, akik ezt a fajta gyorsan változó gazdasági-társadalmi környezetet, valamint az ipari kihívásokat megfelelően tudják kezelni. A Debreceni Egyetem célja, hogy olyan jól képzett szakemberekkel lássa el az országot, akik ezeknek a kihívásoknak meg fognak tudni felelni.

Olyan képzést kell nyújtanunk a hallgatóknak, amelyben felkészítjük őket arra, hogy ezeknek a megpróbáltatásoknak eleget tudjanak tenni, emellett képesek legyenek gyorsan alkalmazkodni az új elvárásokhoz

– mondta.

Panyiczki-Berényi Viktória