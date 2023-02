Hazánk első főápolója születésének évfordulójáról is megemlékezett, valamint elismeréseket adott át a Magyar Ápolók Napja alkalmából prof. dr. Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke pénteken, a Klinikai Központ Elnöki Hivatal Tanácstermében.

– Kivételes nap a mai, amely kitűnő alkalom arra, hogy tisztelegjünk a nemzet nagyjai előtt, és méltó módon ünnepeljük a jelen kiválóságait. Kossuth Zsuzsannának a hazai ápolási hivatás megteremtőjének az 1848-49-es szabadságharc során rendkívüli feladattal kellett megküzdenie, amikor Kossuth Lajos a tábori kórházak főápolónőjének nevezte ki. Felismerve a betegápolás nehézségeit, női önkénteseket toborzott, emellett a sérült katonák kórházi ellátásában is aktívan közreműködött. Úttörő munkája eredményeként három hónap alatt mintegy 172 tábori kórház létesítésére került sor – idézte fel Szabó Zoltán.

Prof. dr. Szabó Zoltán az eseményen

Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória

Szakmája iránti alázatát és embertársai iránti tiszteletét mi sem példázza jobban, minthogy a sebesült magyar honvédek mellett az osztrák katonák gyógyulása érdekében is fáradozott.

Korát meghaladó szemléletével, progresszív gondolkodásmódjával, áldozatkész elhivatottságával méltán válhatott valamennyi ápoló példaképévé – fogalmazott.

Beszédében kitért arra is, hogy az ápolás szép és nemes, ugyanakkor sokszor kihívásokkal teli, embert próbáló tevékenység: egy valós hivatás. – A feladatok nagysága és felelősségteljes mivolta a pandémia alatt még nyilvánvalóbbá vált. Önök azonban e megpróbáltatásokkal teli időszakban is kitűnően helytálltak. Példaértékű munkájukról a járványkezelést megelőzően és azt követően is tanúbizonyságot tettek. A 2021-ben megkezdődött, és azóta megvalósult integrációnak köszönhetően a DE Klinikai Központ mintegy 6 ezer 500 dolgozójából több mint 4 ezer 100 szakdolgozó fáradozik nap mint nap empatikusan, szívvel-lélekkel, és kitartóan a betegek gyógyulása érdekében – emelte ki az elnök.

21. századi kihívások

Gál Mária, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ ápolási és szakdolgozói igazgatója kifejtette, hogy a 21. század kihívásaihoz alkalmazkodva a szakdolgozók az ápolás és betegellátás mellett számos tevékenységet végeznek az oktatás, a kutatás, a szűrés és az egészségnevelés területén a betegek és a Debreceni Egyetem érdekében. – Szakdolgozónak lenni a legszebb hivatás, amely magabiztos szaktudást és egy életen át tartó tanulást igényel. Partnerének kell lennünk a betegnek, az orvosnak és a szakdolgozó kollégáknak is. Törekszünk arra, hogy megértő hallgatóság legyünk, de ha kell, akkor hideg fejjel tudjunk súlyos döntéseket hozni.

Gál Mária beszélt a hivatás szépségeiről

Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória

Ez a hivatás egy folyamatos kihívás, amely állandó fizikai, érzelmi és lelki megterheléssel jár. Nagy türelem, kedvesség, nyugalom és humorérzék kell hozzá. Mégis ez a munka jelenti a napi csodák gyönyörűségét, és azt a semmihez sem fogható érzést, hogy részesei lehetünk egy élet megmentésének

– hangsúlyozta.

A díjazottak Iványi Bertalan műtőssegéd, KGYC Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály Jámborné Szikszai Piroska orvosírnok, Belgyógyászati Klinika „A” épület Káplár Etelka asszisztens, Igazságügyi Orvostan Kissné Kalocsai Erika műtős szakasszisztens, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Sólyom Aranka betegirányító asszisztens, KGYC Fürdőgyógyászati Centrum Szikszayné Tóth Emese ápoló, Sebészeti Klinika Tömöriné Madácsi Judit felnőtt intenzív szakápoló, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Szívsebészet Törösné Sipos Edit gazdasági előadó, KGYC Sebészeti Klinika, Végtagsebészet

Panyiczki-Berényi Viktória