Debrecen szívében, a Nagyerdőn tavaly augusztusban nyitotta meg kapuit a kicsik és nagyok előtt a Sziget-kék, azonban most egy új mérföldkőhöz érkezett a debreceni tematikus park: elérte a 150 ezres látogatószámot! A Facebook-bejegyezésünkben közzétették, hogy a Mikulás-hétvége, a téli szünetben pedig a kivételesen magas hőmérséklet és a napsütés nagyon sok családot kicsalogatott a parkba. Bíznak benne, hogy ha beköszönt az igazi téli idő, sok hógolyózó-hóemberépítő lurkót is látnak majd a játszótéren, hiszen nem csak kint, hanem bent is számos programot kínálnak.

